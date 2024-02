Horóscopo da semana: previsões de 25/02 a 03/03

A Lua Cheia em Libra promove equilíbrio e boas reflexões: é hora de entrar em contato consigo mesma para decifrar os mistérios. Também é o momento de evitar exageros, e nos mantermos firmes para as boas notícias que certamente virão. Confira tudo no horóscopo da semana.

Horóscopo da semana

Áries: Vênus, Marte e Júpiter podem trazer alguns imprevistos no lado financeiro, mas nada que um bom planejamento e recálculo de rotas possa trazer soluções. A Lua em seu setor amoroso traz mais harmonia, possibilidades, mas tenha cuidado com ilusões e falsas promessas.

Touro: Júpiter, em seu signo, promove um alerta com possíveis enganos e exageros no trabalho. A comunicação será a alternativa necessária para que você consiga contornar a situação. No campo amoroso, cuidado com ciúmes e sentimentos de posse – tente controlar ao máximo as emoções que não agregam.

Gêmeos: Seu trabalho essa semana promete surpresas, já que Sol, Mercúrio e Saturno se unem em prol de possibilidades e dinamismo neste setor. Sua responsabilidade tende a aumentar e você pode ter reconhecimento satisfatório do seu esforço. O alerta fica por conta dos excessos – se cuide.

Câncer: Essa semana, algumas chances relacionadas a estudos e viagens podem trazer mais movimento e novos olhares de crescimento para você. Tenha cautela, apenas, em não colocar tudo no modo ansioso e exagerar na dose. Analise com cuidado as possibilidades e tome as decisões baseadas no que realmente deseja.

Continua após a publicidade

Leão: Marte e Vênus continuam abençoando seu setor amoroso, trazendo situações de mais harmonia. Uma sensação de deixar as coisas nos eixos toma conta. Porém, o alerta fica por conta de situações de trabalho ou até mesmo objetivos que trazem mudanças e que podem interferir na união. Não deixe de falar o que sente para encontrar o equilíbrio.

Virgem: Sol e Saturno promovem energias facilitadoras em seu setor de amor, apesar de haver um sentimento de cobrança. Você se sente mais responsável e pretende olhar para o futuro no relacionamento. Só esteja certa de que tudo pode ocorrer como você planeja realmente. No trabalho, parcerias importantes podem ser o começo de algo muito bom.

Libra: A Lua começa Cheia em seu signo, promovendo um novo olhar sobre suas questões. Algo pode ser revelado, trazendo luz em coisas mais íntimas e que merecem novos significados. Não tenha medo de se recolher, se necessário, para estabelecer mudanças. Vênus e Marte em seu paraíso astral promovem bons encontros e novidades.

Escorpião: Algumas situações do passado, como crenças e modos de vida podem interferir em seu setor amoroso essa semana, levando você a repensar os caminhos que realmente deseja. É bom continuar como está ou aceitar um estilo novo em sua vida? O passado pode impedir seu crescimento, por isso será necessário reflexão, autoconhecimento e equilíbrio para seguir.

Continua após a publicidade

Sagitário: Essa semana, o alerta fica por conta de alguns imprevistos que podem acontecer em viagem ou até mesmo no trabalho, com atrasos e situações que precisam de outro olhar. Pegue leve na autocobrança, tenha cuidado com exageros para que consiga olhar as coisas como elas realmente são.

Capricórnio: A semana pede um pouco mais de jogo de cintura com decisões precipitadas, sobretudo quando estão relacionadas a dinheiro. Ao mesmo tempo que temos uma fluência boa em fazer mais dinheiro, escolhas ansiosas podem atrapalhar tudo. Tenha cautela com suas decisões. Outro recado do universo: procure relaxar um pouco mais.

Aquário: Os próximos dias trazem mais reconexão e um aumento da sua energia em relação a si mesma, com autoestima em dia e seu magnetismo pessoal brilhando. Contudo, situações do passado podem interferir um pouco nessa dinâmica, não deixe essa vibração cair. Sol, Mercúrio e Saturno promovem boas expectativas e chances em seu setor financeiro.

Peixes: Com uma união planetária importante em seu signo, você tem bons encaminhamentos essa semana, com movimentos positivos e dinamismo. Seu brilho pessoal está na toda e será difícil conter a animação em fazer o que precisa. Novas oportunidades no trabalho chegam e vão te trazer mais responsabilidade. É hora de confiar.