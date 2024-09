Horóscopo da semana: previsões de 16 a 22 de setembro

A semana promete – astrologicamente falando, é claro. Confira aqui as previsões para cada signo para meados de setembro. Logo na segunda e terça-feira, dias 16 e 17/09, aproveite as energias cósmicas para promover transformações necessárias no seu dia a dia. Mais perto do fim de semana, a palavra de ordem será equilíbrio. Que tal respirar fundo?

Confira aqui o horóscopo da semana.

Previsões para todos os signos

Áries: A oposição de Mercúrio em Virgem com Saturno em Peixes intensifica a necessidade de organização mental e emocional. No trabalho, desafios podem exigir uma abordagem prática, mas pode ser difícil conciliar isso com as limitações vindas de Saturno. Mantenha a paciência, pois qualquer obstáculo agora é uma oportunidade de crescimento.

Touro: O Eclipse Lunar em Peixes traz à tona questões ligadas aos seus círculos sociais, amigos e projetos futuros. Pode ser o momento de avaliar quais conexões ainda fazem sentido na sua vida e onde você precisa investir mais ou menos energia. Pode ter um impulso para se conectar mais com sua intuição e com causas maiores, o que pode trazer clareza sobre o caminho que deseja seguir.

Gêmeos: Com a Lua Cheia em Peixes, o que ilumina o ponto mais alto do seu Mapa Astral, reflexões profundas sobre seu propósito no trabalho e o impacto que você deseja ter no mundo são favorecidas agora. Este é um momento para aceitar mudanças e deixar para trás o que não está mais alinhado com suas ambições.

Câncer: O Eclipse Lunar em Peixes ilumina o setor que rege a expansão mental, espiritual e os estudos. Essa energia pode despertar em você o desejo de explorar novas perspectivas de vida, seja através de viagens, conhecimento ou espiritualidade. Pode ser o momento de deixar para trás crenças limitantes ou velhos padrões que já não servem ao seu crescimento.

Leão: A oposição de Mercúrio em Virgem com Saturno em Peixes enfatiza a tensão entre suas finanças pessoais e responsabilidades emocionais. Saturno em Peixes exige que você lide com assuntos práticos de forma madura e organizada. Pode haver algum obstáculo ou limitação que te force a reavaliar seu planejamento financeiro ou uma situação emocional que está pesando em você.

Virgem: Este eclipse pode trazer o encerramento de um ciclo importante em uma relação, seja por meio de uma transformação profunda ou pela necessidade de liberar o que não está funcionando. Esse movimento convida você a avaliar suas conexões e entender quais relacionamentos são verdadeiramente equilibrados e sustentáveis.

Libra: A tensão provocada por Mercúrio em Virgem e Saturno em Peixes pode intensificar as energias entre sua necessidade de organização e os desafios inesperados no trabalho. Saturno pede que você lide com as responsabilidades diárias de maneira estruturada e responsável, mas também sugere que obstáculos podem aparecer, especialmente em relação ao gerenciamento de tempo e tarefas a serem cumpridas.

Escorpião: O Eclipse Lunar em Peixes traz à tona questões emocionais profundas. É um momento de revelações e de conexão com os sentimentos mais íntimos, podendo provocar uma sensação de vulnerabilidade, mas também oferecendo uma oportunidade de cura emocional.

Sagitário: A oposição entre Mercúrio em Virgem e Saturno em Peixes pode criar tensões na forma como você comunica e organiza suas ideias. A harmonia do Sol em Virgem com Urano em Touro traz uma energia de inovação e mudança positiva, especialmente nas áreas de trabalho e saúde. Este aspecto favorece ajustes e melhorias na sua rotina, possibilitando encontrar maneiras mais eficientes e criativas de lidar com suas tarefas diárias.

Capricórnio: A semana traz uma mistura de introspecção sobre relacionamentos e finanças, desafios na comunicação e organização e uma oportunidade de fazer mudanças positivas na rotina e na saúde. É uma boa semana para buscar equilíbrio entre a análise detalhada e a flexibilidade na praticidade do dia a dia.

Aquário: O Eclipse Lunar em Peixes traz uma onda de introspecção e fechamento de ciclos.. Este é um momento forte para refletir sobre suas emoções e o que precisa ser liberado. Pode haver revelações profundas sobre seus sonhos e esperanças, podendo levar você a reconsiderar suas crenças e idealizações, incentivando uma nova perspectiva sobre o que é realmente importante em sua vida.

Peixes: Com a Lua Cheia e o Eclipse em seu signo, esse é um momento para liberar o que não está mais funcionando em sua vida e para refletir sobre seus verdadeiros desejos e necessidades. Pode haver uma revelação ou um insight profundo sobre seu caminho. É uma oportunidade para um novo começo e para redefinir seus objetivos e sua visão pessoal.

Datas importantes da semana

16/09: Semana intensa e recheada de emoções. É hora de transmutar!

17/09: Eclipse Lunar em Peixes colocando nossa intensidade pra jogo! Permita-se as grandes transformações.

18/09: Tensão entre Mercúrio e Saturno deixa a comunicação tensa. Atrasos podem acontecer

19/09: Sol e Urano em comum acordo promovem boas novas nas finanças. Prepare-se para novos projetos e ideias.

20/09: Sol e Netuno se estranham e travam uma briga entre realidade e ilusão. Na dúvida, mantenha o equilíbrio.

21/09: Mercúrio e Jupiter provocam tensão e todo cuidado é pouco com exageros

22/09: Sol em Libra e Vênus em Escorpião movimentam o céu. É hora de olhar para o novo.