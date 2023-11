Horóscopo da semana: previsões de 13 a 19 de novembro

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

A Lua Nova em Escorpião abre o espaço verdadeiro para tudo que desejamos plantar em nossa vida, enquanto a entrada da Lua em Sagitário, unida a Mercúrio, em 14/11, promove mais dinamismo e movimento. Vamos ao horóscopo da semana?

Horóscopo da semana

Aries: A Lua Nova em seu setor de transformações e regenerações traz uma semana propicia para realizações. O momento pede cautela com alguns imprevistos, mas nada que rotas alternativas não possam contribuir com o sucesso. Os relacionamentos pedem mais intimidade e entrega.

Touro: A Lua transitando pelo seu setor de relacionamento pede reajustes na maneira de pensar e agir no setor amoroso. No meio da semana, há a necessidade de colocar as pendências emocionais em pratos limpos, focando verdadeiramente no que você deseja. A semana pede mais entrega e confiança na vida.

Gêmeos: Semana satisfatória para suas relações. Tanto Mercúrio, quanto Vênus, juntos, oferecem vibes e energias boas para os diálogos, melhores compreensões das questões cotidianas, além de movimentos interessantes em seus contatos e sociabilidade no geral. As parcerias no trabalho também estão beneficiadas, trazendo oportunidades boas de crescimento, novos conhecimentos e expansão.

Câncer: Marte e Netuno trazem bons caminhos esta semana para seus projetos futuros. O grande conselho da semana, contudo, é o cuidado com certas ilusões e fantasias demais sobre as situações que se apresentam. Está na hora de exercer sua maturidade para lidar com a vida, separando o que é realidade de imaginação.

Leão: A semana pede um respiro em situações que estão te exigindo um pouco mais de correria e pressa. Existem certas situações na vida que é necessário reconfigurar para seguir. Aproveite as boas fluências do Sol, Marte e Netuno para olhar com mais carinho para questões emocionais que precisam de acolhimento.

Virgem: Os próximos dias estão com melhores energias para você colocar em prática algumas ideias e projetos que vem tendo há um tempo. Novos conhecimentos também fazem parte da sua jornada esta semana, além de oportunidades boas em sua área profissional. Mudanças a vista

Libra: Com Vênus habitando seu signo, você esta exalando charme, poder de sedução e magnetismo. Contudo, tenha cautela com seus ímpetos e alguns exageros nas situações que acontecem ao seu redor. Nem tudo que reluz é ouro! Uma viagem rápida pode ser uma boa oportunidade de esfriar a cabeça e conhecer gente nova

Escorpião: A intensidade planetária continua firme e forte por aí, promovendo renovação e mudanças importantes. Marte e Sol, unidos, juntamente com a Lua, que inicia a semana por aí, traz intensidade e uma força gigantesca para você resolver de fato o que está pendente em sua vida. Semana de exercitar o foco no que deseja realmente, para que o Universo se encarregue do restante.

Sagitário: Mercúrio está recém-chegado em seu signo e traz bons movimentos e dinamismo para suas situações do cotidiano. Você poderá contar com soluções rápidas para o que vem precisando, além de bons contatos e novidades no trabalho. A comunicação se faz presente – por isso, não tenha medo de expor o que sente e pensa.

Capricórnio: Seus planos ganham força essa semana — contudo, não desanime diante de eventuais circunstâncias ou imprevistos. Tenha resiliência em saber esperar melhores momentos para agir. Os próximos dias podem trazer mais intensidade emocional. Acolha seus medos, mas não se prenda a eles.

Aquário: Muita movimentação te encontra essa semana – mantenha o foco para não se exceder com o trabalho e as obrigações. Contudo, sua comunicação estará brilhante, ganhando destaque em trabalhos e projetos que exercitem esse seu lado. Seu magnetismo também estará em alta, trabalhando muito seu charme e seu poder pessoal. Esteja atenta a novas oportunidades de amizades e na área amorosa.

Peixes: Semana de muita intensidade e intuição em alta, promovendo uma maior conexão com seu lado interior. Seu trabalho exigirá um pouco mais de paciência, mas não ha espaço para desânimo ou desistência. Relações amorosas ganham mais profundidade de conexão e intimidades. Cuide um pouco mais da rotina dentro dos seus relacionamentos.

