Horóscopo da semana: previsões de 09 a 15 de outubro

Nesta semana, quem dita a energia é a Lua Minguante, que traz consigo um aspecto de interiorização, demandando que escutemos os nossos verdadeiros sentimentos. Além disso, o fim do movimento retrógrado de Plutão em Capricórnio traz a possibilidade de novos começos, o que pode representar a chegada de novas amizades e relacionamentos amorosos. Animador, né? Confira, a seguir, as previsões semanais do horóscopo:

Áries: Semana de feriado traz movimentos importantes, sobretudo no trabalho, com energias que trazem mais facilidades e direcionamentos.Contudo, com o Eclipse Solar reinando em seu setor de relacionamentos, os amores entram na linha de frente das suas prioridades e uma nova vibração pode acontecer. Momento de harmonia, equilíbrio e mais seriedade para lidar com os assuntos do coração.

Touro: A semana começa com a força de Vênus, que chega em seu paraíso astral e traz momentos preciosos para você lidar melhor com suas questões pessoais. Romances e paqueras também ganham espaço – assunto que pode movimentar seus próximos dias. Plutão deixa o modo retrógrado em seu setor de expansão – é momento de colocar a mão na massa e reiniciar ciclos.

Gêmeos: As angústias internas dos últimos meses vão dar uma trégua com o fim de Plutão retrógrado. Contudo, é momento de colocar para andar projetos e ideias que você insiste em procrastinar. O Eclipse Solar do fim de semana traz acontece no ponto mais positivo do seu Mapa – e você tende a tirar a sorte grande com sua criatividade e seus momentos de prazer. Cuide mais de você e abra-se para as possibilidades.

Câncer: Depois de alguns meses, Plutão deixa o modo retrógrado em seu setor de relacionamentos – o que mostra que os ciclos estão prontos para serem recomeçados. No fim de semana, seu setor de passado ganha a força do Eclipse Solar e traz a você novas e intensas energias. É momento de reconhecer sua trajetória e caminhar para o futuro.

Leão: A semana começa com a Lua Minguante em seu signo, trazendo momentos de introspecção. É importante refletir e reconhecer as dores que chegam. Por outro lado, com o Eclipse Solar brilhando em sua casa de comunicação e estudos, você tem a chance de expandir o que vem construindo. É hora de se preparar para o que deseja, de fato, conseguir.

Virgem: A primeira semana da estadia de Vênus por aí traz boas novas, principalmente no amor. É um período de reconhecimento deste setor na sua vida, com boas oportunidades de estabilizar e dar passos seguros em uma relação. Por outro lado, Plutão retoma seu movimento direto no seu paraíso astral e te oferece energia necessária para fazer do limão uma verdadeira limonada. É hora de recomeçar.

Libra: A semana é sua, libriana! O Sol recebe a visita da Lua e, juntos, formam um belo Eclipse Solar, o penúltimo do ano. Este momento traz a você a oportunidade de renovar sua vida por completo. O Universo, com este movimento, te traz a luz do que você deve verdadeiramente encerrar para poder seguir. Não tenha receio das mudanças.

Escorpião: Para os próximos dias, Plutão, seu regente, deixa o modo retrógrado em seu setor de comunicação e te traz um período com mais direcionamento para tudo que deseja fazer daqui em diante. O Eclipse Solar bate na porta do seu setor emocional e joga luz no que você está precisando resolver internamente. É uma oportunidade antes do seu aniversário para começar o novo ano com tudo.

Sagitário: A semana começa com a Lua Minguante em seu setor de espiritualidade e expansão de consciência trazendo certas dúvidas sobre seus caminhos. Contudo, a energia é passageira. Vênus, que acabou de chegar em seu setor de propósitos de vida, traz boas novas e te oferece boas oportunidades de mostrar seu trabalho, além de promover certo reconhecimento. Sua energia ganha nova vibração no decorrer da semana.

Capricórnio: Depois de alguns meses com desafios, Plutão volta ao movimento direto em seu signo trazendo novos direcionamentos e reajustando seu foco para atingir tudo o que você deseja. Agora, é hora de recomeçar e seguir. O Eclipse Solar do fim de semana ilumina o setor mais alto do seu Mapa e traz boas novas no trabalho e na carreira.

Aquário: A semana começa com certa dúvida, sobretudo nos assuntos do coração, com a Lua Minguando neste setor. Para qualquer decisão, é melhor esperar mais um pouco para não se arrepender depois. O Eclipse do final de semana ilumina seu setor de crescimento e novas oportunidades, assim como novos convites de trabalho podem surgir.

Peixes: A semana começa com a lua em sua fase minguante, trazendo certo desconforto emocional. Contudo, no decorrer da semana, a energia melhora, sobretudo em seus relacionamentos, profissionais e pessoais. É momento de se colocar com atitude no que deseja realmente, sem medo de ser feliz. O Eclipse mostra sua força e pode trazer pessoas e trabalhos que você já havia considerado final de ciclo. Fique atenta.

Principais movimentações da semana

09/10 : Lua Minguante dá o tom da semana com energia de interiorização. Escute-se e acolha-se

: Lua Minguante dá o tom da semana com energia de interiorização. Escute-se e acolha-se 10/10 : Fim de Plutão Retrógrado em Capricórnio traz novos começos

: Fim de Plutão Retrógrado em Capricórnio traz novos começos 11/10 : Lua em Virgem promove uma análise de tudo que devemos reorganizar na vida

: Lua em Virgem promove uma análise de tudo que devemos reorganizar na vida 12/10 : Marte chega em Escorpião e a temporada é de resolver nossas intensidades

: Marte chega em Escorpião e a temporada é de resolver nossas intensidades 13/10 : Lua chega em Libra movimentando nossa sociabilidade e nossa vida cotidiana

: Lua chega em Libra movimentando nossa sociabilidade e nossa vida cotidiana 14/10 : Eclipse Solar em Libra oferece luz a tudo que devemos harmonizar e equilibrar na vida

: Eclipse Solar em Libra oferece luz a tudo que devemos harmonizar e equilibrar na vida 15/10: Lua em Escorpião promove todas as intensidades que somos capazes de sentir. Qual a sua?