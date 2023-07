Horóscopo da semana: as previsões de 03/07 a 09/07

Áries: A semana começa com a Lua Cheia trazendo muitas vibes positivas e oportunidades de crescimento e expansão em seu setor de carreira e propósito profissional. Novos projetos e planos podem trazer resultados positivos. Contudo, Netuno traz um certo incômodo emocional e te convida a refletir sobre suas intuições.

Touro: Com o astro lunar em seu setor de crescimento e expansão, você pode esperar por uma semana com algumas tomadas de decisões sobre seus projetos futuros. Cursos, aperfeiçoamentos e contatos com pessoas de fora podem trazer mais oportunidades e conexões importantes.

Gêmeos: Com Netuno retrógrado em seu setor de carreira, você pode se sentir desafiado a acreditar um pouco mais nas suas chances e oportunidades futuras. Por isso, sua intuição se faz necessária – é momento de tirar o peso do controle e se arriscar. Semana de Lua Cheia traz boas vibes, com oportunidades de resolver pendências em prol do seu futuro.

Câncer: Sol e Mercúrio estão atuando diretamente em seu cotidiano e, esta semana, traz insights e encaminhamentos ligados ao seu trabalho e também a sua vida social. Contudo, reflita as escolhas que vem fazendo para que não se sinta cobrada ou sugada

energeticamente. Falar não também é sinal de autocuidado.

Leão: A semana começa com a Lua em sua fase Cheia diretamente em seu setor de rotina e cotidiano, o que traz a você uma onda de responsabilidade e disciplina com seus compromissos. Foque no que for necessário, mas não esqueça das outras prioridades da sua vida. No decorrer dos dias, assuntos ligados à herança ou dinheiro compartilhado com parentes pode pedir mais atenção.

Virgem: Esta semana, algumas questões de relacionamentos podem ser a pauta do seus dias, justamente porque a sua resiliência e paciência podem ser testadas. Não confunda idealismo com realidade, saber ponderar espaços e limites sempre será a melhor saída. Para quem estiver em busca de um romance, revisitar sentimentos não curados pode ser uma chance de tocar a vida adiante.

Libra: A fase Cheia da Lua essa semana traz oportunidades de sobra para você manifestar o que vem desejando em sua vida. Não tenha medo de tirar da frente o que não faz mais sentido. Vênus, seu planeta regente, te convida também a se permitir arriscar mais em seu próprio detrimento.

Escorpião: Esta semana, Netuno em seu lado mais criativo, pode trazer alguns questionamentos e confusões ligadas a sua intuição. Algumas questões mal resolvidas de ordem pessoal podem bater na porta, mas lembre-se que sua maturidade emocional é quem deve agir agora. Dizer não para o passado é dizer sim para o futuro.

Sagitário: Com Netuno fazendo movimento retrógrado em seu setor de família e lar, assuntos com parentes e estabilidade podem fazer parte dos seus próximos dias. Sua presença se faz mais necessária se quiser resoluções rápidas. No mais, seus assuntos profissionais ganham novas energias para colocar mais foco e disposição nas procrastinações.

Capricórnio: A Lua Cheia começa a semana em seu signo e traz a você oportunidades ótimas de colocar a vida para andar. Não tenha receio de arriscar e de tomar outros rumos – esta é a Lua da colheita e, se você plantou o que quis, vai colher o que desejar. Ótimo momento para manifestar mais sonhos e objetivos.

Aquário: Para os próximos dias, organizar sua vida material, emocional e mental poderá ser o grande portal de energia para essa semana. Não se demore em achar que as coisas não estão fluindo – elas estão, na medida que você assume certas responsabilidades. Tudo o que você está passando agora é para te tornar mais equilibrada e fortalecida.

Peixes: Com grandes planetas retrógrados por aí, Saturno e Netuno, você pode sentir essa semana mais densa e pesada – mas, não será inteira assim. A Lua Cheia destaca algumas conquistas e reconhecimentos, você está pronta para assumir o que é seu por direito. Foque em se manter firme em prol dos seus sonhos.

Pílulas astrais

03/07 : Lua Cheia traz para a semana boas oportunidades e crescimento. É hora de ver as coisas acontecerem!

: Lua Cheia traz para a semana boas oportunidades e crescimento. É hora de ver as coisas acontecerem! 04/07 : Lua em Aquário traz à tona nosso poder mental. Use a mente ao seu favor, principalmente nos momentos desafiadores.

: Lua em Aquário traz à tona nosso poder mental. Use a mente ao seu favor, principalmente nos momentos desafiadores. 05/07 : Para mudar qualquer situação, antes é necessário reconhecê-la. Lembre-se de fazer grandes mudanças por esses dias.

: Para mudar qualquer situação, antes é necessário reconhecê-la. Lembre-se de fazer grandes mudanças por esses dias. 06/07 : Lua em Peixes, unida com Saturno e Netuno retrógrados, trazem os sentimentos à flor da pele. Não tenha receio de acessar o que precisa.

: Lua em Peixes, unida com Saturno e Netuno retrógrados, trazem os sentimentos à flor da pele. Não tenha receio de acessar o que precisa. 07/07 : As escolhas mais bonitas vieram depois de um ato de coragem

: As escolhas mais bonitas vieram depois de um ato de coragem 08/07 : Lua chega em Áries e traz a determinação necessária para colocarmos as pendências e ordem. Foco e força!

: Lua chega em Áries e traz a determinação necessária para colocarmos as pendências e ordem. Foco e força! 09/07: A Lua chega em sua fase Minguante e nos oferece um momento de reflexão e interiorização. Silenciar para agir.