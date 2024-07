Horóscopo da semana 15 a 21 de julho: tempo de intensidade

O Sol em Câncer traz mudanças ao mesmo tempo em que a Lua em Escorpião promete caprichar na intensidade de sentimentos. Vamos às previsões do horóscopo da semana para todos os signos?

Horóscopo da semana

Áries: Com Vênus e Mercúrio iluminando o melhor setor do seu Mapa Astral, você vive um período extremamente positivo no amor. Sua alegria e energia festiva estarão em alta, impulsionando seu sucesso e suas conquistas de maneira significativa e prazerosa.

Touro: Esta semana, tenha atenção a possíveis imprevistos, especialmente em relação aos seus planejamentos e objetivos. No final da semana, a entrada de Marte em seu setor financeiro trará diversas oportunidades para aumentar sua renda. Use sua criatividade ao máximo para aproveitar todas as possibilidades que surgirem.

Gêmeos: Com Vênus e Mercúrio em seu setor de comunicação, sua semana será repleta de oportunidades de encontros, tornando sua vida social bastante ativa. Uma viagem curta pode fazer toda a diferença e trazer alguém especial para sua vida. Esteja atento às chances que o Universo coloca em seu caminho.

Câncer: Com o Sol ainda iluminando seu signo, você ganha clareza em questões emocionais importantes. Este é um momento ideal para viver o romance com mais presença e dedicação aos seus objetivos. Não tenha receio de expressar seus sentimentos.

Leão: Vênus faz bons aspectos em seu signo, trazendo à tona seu charme, elegância e espontaneidade. Seu lado comunicativo pode abrir portas com parcerias e contatos profissionais, trazendo reconhecimento e sucesso. No amor, os romances são protegidos e há chances de novidades, se você estiver em busca.

Virgem: A semana sugere um período de introspecção emocional. Vênus inspira essa energia, pedindo que você preste atenção aos seus sentimentos e momentos pessoais. No amor, é importante buscar equilíbrio e ajustar os objetivos em comum para não ter desequilíbrios na comunicação e nos planos de futuro.

Libra: Seu lado prático favorece a organização das finanças nesta semana. Com Marte se unindo a Júpiter, novas oportunidades de crescimento surgem nos próximos dias, trazendo novidades que irão impulsionar seus projetos e próximos passos.Com Vênus e Mercúrio agitando seu setor social, esta semana promete ser tudo menos monótona. Você se sentirá mais expansiva do que o habitual, atraindo novas pessoas.

Escorpião: O movimento de Netuno e Saturno retrógrados intensificam os desafios no amor, proporcionando uma oportunidade única para escolhas ponderadas e um direcionamento claro. Nos próximos dias, espere facilidades e boas novidades, especialmente em parcerias e sociedades. No entanto, fique atenta a imprevistos financeiros no caminho.

Sagitário: Com o apoio de Mercúrio, você recebe impulso positivo, estimulando seus contatos e criatividade de maneira significativa. No entanto, é importante evitar agir por impulso, especialmente em questões financeiras, para não cair em gastos desnecessários. Mantenha o foco e aproveite ao máximo esse período de produtividade e inspiração.

Capricórnio: Marte continua incentivando sua criatividade e energia de forma intensa em seu paraíso astral. No entanto, seu encontro com Urano promete algumas surpresas ao longo do caminho. Prepare-se para imprevistos e alguns ajustes que devem ser feitos em sua rotina.

Aquário: Com a chegada de Marte esta semana para se juntar a Júpiter no lugar mais positivo do seu Mapa Astral, prepare-se para um período de novidades. Novas pessoas e situações prometem trazer uma nova perspectiva sobre sua vida. Não se limite a situações do passado que não tem mais controle, foque nas transformações que estão acontecendo.

Peixes: Esta semana promete trazer um dinheiro extra inesperado ou até mesmo resoluções familiares pendentes. Porém, Saturno continua retrógrado em seu signo, destacando a importância da responsabilidade em tudo que fizer. O Astro Rei segue iluminando o seu setor mais positivo, destacando seu lado expressivo. Isso abre caminhos para sentimentos novos aflorarem.

Datas de destaque

15/07: Lua em Escorpião dá o tom da semana, com intensidade e profundidade emocional.

16/07: Lua em Sagitário mostra a força da expansão e da espiritualidade em nossas vidas

17/07: Não espere algo desafiador acontecer para se mexer. Siga em sua evolução

18/07: Sol em Câncer e Urano em Touro se unem para despertar o novo. Se desprenda de velhas amarras e busque o novo em sua vida

19/07: O momento de agir é agora

20/07: Marte chega em Gêmeos nos oferecendo capacidade de irmos além. Renove sua determinação

21/07: Lua Cheia em Aquário traz a colheita de nossos ideais e a magia dos grandes feitos. Aproveite

