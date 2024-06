Horóscopo da semana: período favorece amor e comunicação

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

A semana de Dia dos Namorados vem com uma forcinha dos astros: a Lua Nova em Leão promove renovação de energia e de desejos, enquanto a união de Sol e Mercúrio facilitam comunicação. Conversas importantes e decisivas estão abençoadas pelo Universo! Vamos ao horóscopo para cada signo?

Horóscopo da semana

Áries: A Lua em seu setor de romances sugere uma semana repleta de novas possibilidades e emoções. Este é um momento propício para explorar sua criatividade e investir em novas iniciativas amorosas. Manter uma atitude otimista pode ser fundamental para atrair boas energias e abrir portas.

Touro: As finanças podem estar em um ritmo mais lento atualmente, exigindo paciência e planejamento cuidadoso. A tensão entre Marte e Plutão pode intensificar a necessidade de tomar decisões cruciais e implementar mudanças importantes. Esse aspecto pede atenção e cautela, pois decisões precipitadas podem trazer consequências indesejadas.

Gêmeos: Vênus continua em seu signo, o que pode tornar você ainda mais atraente e encantadora. Este é um ótimo momento para fortalecer conexões amorosas e aproveitar a harmonia nos relacionamentos. No entanto, a tensão entre Mercúrio e Saturno pede atenção à comunicação, pois podem acontecer desafios na forma de mal-entendidos ou expectativas não atendidas.

Câncer: A Lua Nova traz uma energia de renovação significativa, abrindo caminho para novas oportunidades e possibilidades financeiras. Mantenha-se atento a oportunidades que podem surgir, seja por novos projetos, investimentos ou mesmo mudanças na forma como você gerencia seus recursos.

Leão: A Lua Nova simboliza novos começos e, em seu signo, ela amplifica sua capacidade de atrair coisas boas e iniciar projetos com vigor renovado. Sua criatividade estará em alta, então aproveite para expressar suas ideias e explorar novos caminhos que possam trazer satisfação e crescimento pessoal.

Virgem: A conjunção de Mercúrio e Sol no céu desta semana traz novas e promissoras perspectivas de reconhecimento para você. Se houver a oportunidade de mostrar seu trabalho ou compartilhar suas propostas, faça isso com confiança e entusiasmo. A combinação de Mercúrio, o planeta da comunicação, e o Sol, símbolo do ego e da identidade, sugere que suas palavras terão um impacto especial e que você poderá ser notada por suas contribuições.

Libra: Uma semana cheia de potencial e oportunidades, mas também com alguns desafios financeiros a considerar. É ótimo estar aberta para expansão e crescimento, mas é igualmente importante manter um olho atento nas finanças e evitar impulsos excessivos de gastos.

Escorpião: Parece que o amor estará no centro das atenções esta semana! É uma ótima oportunidade para tomar medidas que fortaleçam e solidifiquem o relacionamento. E com Marte oferecendo um impulso extra na intimidade, pode ser um momento para se conectar mais profundamente. Esteja aberto para essas conversas e pronto para agir com cuidado e consideração.

Sagitário: É um ótimo momento para se conectar mais profundamente no relacionamento. No entanto, é importante estar ciente de que pode haver conflitos entre o relacionamento e questões com família e parentes. Certifique-se de dedicar tempo e atenção adequados a ambas as áreas da sua vida.

Capricórnio: É um excelente momento para explorar novas ideias e abordagens que podem impulsionar seu progresso profissional. As questões no trabalho podem oferecer oportunidades para tomar decisões mais assertivas e avançar em direção aos seus objetivos. No entanto, é importante permanecer atenta a possíveis desafios financeiros e imprevistos que possam surgir.

Aquário: Com Sol, Vênus, Mercúrio e Júpiter em seu paraíso astral, é um ótimo momento para atrair atenção e desfrutar de interações sociais. Contudo, antes de se envolver em novas situações, é crucial cuidar de si mesma e garantir que suas necessidades emocionais estejam sendo atendidas. Isso pode envolver buscar apoio de amigos ou pessoas queridas, praticar autocuidado e autorreflexão.

Peixes: Esta semana suas emoções estarão mais presentes, e os assuntos financeiros ganham notoriedade. É importante manter um equilíbrio saudável entre suas necessidades e desejos. Evite sobrecarregar-se com preocupações financeiras, mas também não ignore a importância de administrar seus recursos com cuidado.

