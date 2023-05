Horóscopo da semana: previsões de 01/05 a 07/05

Nesta semana, o Eclipse Lunar em Escorpião promove sentimentos intensos e profundos. É hora de se entregar e ser conduzido a essa energia, sem desperdiçar seus sonhos. Abaixo, você confere o Horóscopo para a semana entre 01/05 e 07/05.

Horóscopo semanal

Áries: Segura firme, ariana, tem muita vida pra viver essa semana! Isso porque o Eclipse que acontece em seu setor de transformação promete mexer com algumas estruturas, mas nada que não coloque você em seu caminho certeiro de vida. Pessoas do passado podem voltar e este movimento pede paciência e entendimento sobre o que a vida quer de você agora.

Touro: Mais uma semana daquelas, taurina! Com a energia alta, você pode até sentir-se um pouco mais confuso sobre seus sentimentos. Contudo, um Eclipse Lunar em seu setor de relacionamentos pode colocar sua vida sentimental em xeque – amores do passado voltam a fazer parte do seu presente, mas você saberá como conduzir seus sentimentos.

Gêmeos: Plutão inicia seu modo retrógrado em seu setor de expansão e algumas questões entram em xeque na sua vida. Escolhas precisam ser feitas, conte com sua intuição para isso. O Eclipse do dia 05 traz à tona desejos ocultos e novos caminhos para se transformar. Aceite o momento.

Câncer: Semana de fortes emoções pede novas diretrizes em seus sentimentos. O momento é oportuno para realizar mudanças, começar ou melhorar um processo terapêutico e, ainda, ouvir mais a si mesmo em relação aos desafios e escolhas que o mundo exige. Nem tudo merece a sua energia e o seu foco.

Leão: Com Plutão começando o seu movimento retrógrado na primeira semana de maio, você tende a rever algumas escolhas e decisões tomadas – principalmente nos relacionamentos. Algumas questões vêm à tona pedindo mais maturidade e responsabilidade com o que você acredita. Não aceite menos por medo da falta.

Virgem: Os próximos dias chegam trazendo respostas para algumas dúvidas sentimentais e de escolhas feitas, virginiana. Não esqueça que você sempre será seu maior motivo para seguir em frente – diante das dificuldades e desafios, mantenha-se focada em você. Seu trabalho promete mudanças, mas que trazem novos ares. Saiba aproveitar o reconhecimento.

Libra: Um Eclipse em seu setor financeiro traz movimentação. Novos trabalhos, planos e projetos podem fazer parte dos seus próximos dias – há oportunidades que voltam, fique atenta. Você terá a chance de renovar sua energia para atingir seu máximo potencial. Não se limite.

Escorpião: Semana de Eclipse Lunar em seu signo, escorpião. Algumas revelações estão prestes a acontecer e você sente uma energia extra para se desafiar mais em prol do que deseja. Situações do passado podem voltar, mas chegam como combustível para que suas escolhas daqui em diante sejam mais assertivas e direcionadas.

Sagitário: Em semana de Eclipse, seu lado otimista e aventureiro pode dar espaço para um momento mais reservado e pé no chão. Lembre-se que estes momentos também são importantes para você reconstruir a rota que for necessária.

Capricórnio: Para esta semana, tenha cautela com a sua forma de lidar com o que acontece ao seu redor – às vezes, a vida te coloca em situações parecidas para que você resolva de outra maneira. O Eclipse Lunar do dia 05 te traz novas condições para seguir em frente em sonhos que já não achava que seria capaz. Confie mais no que sente.

Aquário: Energia intensa essa semana por aí. Plutão fica retrógrado em seu signo e te pede equilíbrio entre mente e coração. Prepare-se para sua vida ser transformada, dando espaço para o que realmente veio pra ficar. O Eclipse Lunar ajuda nessa energia e traz a você oportunidades de vivenciar o novo em sua vida.

Peixes: Plutão fica retrógrado em seu setor do inconsciente e muitas revelações chegam pra você através de insights e sonhos. Não deixe nenhum passar, certifique-se, apenas de fazer o que seu coração está sentindo. Uma chance de crescimento chega pra você com ajuda do Eclipse – o que traz movimento e oportunidades boas de reconhecimento e novas maneiras de se destacar.