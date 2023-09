A top Bruna Tenório retorna às passarelas na NY Fashion Week

Na última sexta (8), teve início a Semana de Moda de Nova York, que se estende até o dia 13 de setembro, apresentando os principais lançamentos para o Verão de 2024. Nesta edição, o evento ocorre em formato híbrido e mostra mais de 70 coleções de marcas, além de exposições, lançamentos e as primeiras filas bastante esperadas pela imprensa mundial.

Entre os maiores destaques da temporada, o retorno da top internacional Bruna Tenório (Rock MGT/Brasil), que desde 2016 não fazia shows nacionais e nem internacionais. A modelo desfila para a marca Ralph Lauren com exclusividade, após um convite que ela não podia recusar.

“Estou longe das passarelas desde 2016, mas sempre trabalhando para a marca fazendo shootings e campanhas, até que recentemente aconteceu algo bem inusitado. Sempre, mas sempre mesmo, meu look para a marca foi um cabelo preso, coque clássico, e um dia trabalhando com o Ralph ele me pediu para que eu soltasse o cabelo, e desde então, ele brinca dizendo que descobriu uma nova estrela. Isso foi um recomeço para mim dentro da marca. Enfim, hoje na Semana de Moda de NY, depois de mais de seis anos sem desfilar para marca, eu retorno com exclusividade”, explica Tenório.

O retorno da Top é porque o convite da marca Ralph Lauren, além de exclusiva, foi especial, segundo Bruna, com um outro approach.

“Era um convite que não dava para recusar, me sinto feliz e lisonjeada, porque faço parte do processo criativo para esta nova coleção”, relembra.

Bruna mora em NY há 15 anos, é mãe, e com uma carreira de sucesso totalmente consolidada, usou do tempo afastada das passarelas para seu amadurecimento pessoal e profissional. “Estou e me sinto bem diferente de anos atrás porque eu amadureci. Ficar afastada por esse tempo me fez muito bem. Agora, eu sinto que sou uma nova pessoa na passarela, parece que estou começando tudo de novo. Até friozinho na barriga estou sentindo, acredita?”, finaliza a top.

Continua após a publicidade

Sobre a top Bruna Tenório

Bruna (Rock MGT/Brasil) começou sua carreira desfilando em Maceió e participando de seletivas para grandes agências do sudeste. A modelo foi vista por um olheiro de São Paulo e durante seis meses na capital paulista ela já havia fechado uma temporada em Hong Kong, além de seu primeiro contrato com uma agência de Nova York.

Com sucesso imediato, já em seu primeiro São Paulo Fashion Week (2006), ela desfilou para 27, das 38 marcas do evento. Na época foi revelada na temporada e ganhou então esse título. O sucesso se repetiu em sua estreia na temporada onde desfilou para grifes como: Versace, Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Burberry, Dolce & Gabbana. Ganhando também o posto de garota-fitting, ou seja, todas as modelos que desfilaram na passarela precisavam ter as medidas exatas de Bruna.

Logo após, a top foi revelação de todos os Fashion Weeks da temporada de verão 2007. Dos quase 100 shows entre Paris, Milão e Nova Iorque, fez o desfile de John Galliano, Benetton, Karl Lagerfeld, Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Hermès, Givenchy, Dolce & Gabbana, Versace e Armani. Em meados de 2007, fechou contrato por dois anos com a Shiseido após desfilar para Chanel, Karl Lagerfeld, diretor criativo da marca naquele momento, a convidou para estampar o lookbook de alta-costura de verão em Paris. Os cliques foram do próprio Lagerfeld.

Na temporada de inverno de 2011, depois de desfilar em Nova York para Marc Jacobs, recebeu o convite especial do próprio estilista para desfilar, com exclusividade, em Paris para a Louis Vuitton. No mesmo ano, o estilista Ralph Lauren também convidou Bruna para fechar seu desfile e foi além dizendo que a brasileira era sua musa inspiradora.

Continua após a publicidade

Em 2014, ganhou o posto de fitting-girl da Dolce & Gabbana e no mesmo ano Bruna entrou para a lista do FFW dos 50 brasileiros mais “estilosos” da moda.

Bruna tem em seu currículo vários contratos importantes com as maiores grifes do mundo, como: Kenzo, D&G, YSL, L’Oréal, Wera Wang, Shu Uemura e GAP. Com a marca japonesa Shiseido, assinou um contrato de exclusividade por quatro anos. Também fez trabalhos exclusivos para Ralph Lauren, MAC, Ana Sui, Saks Fifth Avenue e St. John. Pela Ralph Lauren tem a mais recente campanha pré-spring das linhas Black e Blue Label da Cruise Collection, além de inspirar uma das coleções da marca.

Bruna já estampou as páginas das maiores revistas do mundo. Entre elas estão: Vogue Brasil (clicada pelo renomado fotógrafo Jacques Dekequer), Elle Brasil (capa e editorial diversas vezes), Elle Vietnan (capa e editorial – junho 2012), Elle China (capa e editorial), Revista Flair Itália (editorial de moda “Sotto Il Sole”), Vogue Itália (fotografada por Mark Seliger, com look de Roberto Cavalli), Vogue América e Allure (para o top-fotógrafo Greg Kadel), Vogue China (para Stephahne Coutelle), Vogue Turquia (para David Bellemere), Glamour Holanda, Glamour Italia, Glamour Brasil, Baazar Brasil, Glass Magazine, Elle Canadá, Marie Claire Brasil, FFW Mag, Vestal Magazine, capa da revista francesa Revue des Modes, entre outras.