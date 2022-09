Influencer brasileira conquista sonho americano e se forma em Harvard

Aline Gomes sempre foi julgada por sonhar demais, mas ela sempre quis ser referencia e inspiração. Apesar do suporte que sempre teve de seus pais, suas ideias e sonhos assustavam um pouco sua família que tentava a todo o momento diminuir suas expectativas para evitar frustrações futuras, pois ela cresceu em uma família com poucas condições financeiras. “Eu sempre sonhei com uma vida fora do país, e aos 19 anos, após fazer um curso de biotecnologia, me vi sem perspectiva nenhuma. Foi nesse momento que eu virei a chave e decidi deixar o Brasil”, conta.

Aline nasceu em Belo Horinzonte (MG), e diferente do que esperavam dela, deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos para conquistar seu sonho americano ainda muito jovem. “Assim que tomei a minha decisão de sair do país, dividi com meus pais e pedi ajuda financeira, já que não tinha nenhum recurso. Meu pai mesmo estando desempregado naquele momento não pensou duas vezes e vendeu seu carro para comprar a minha passagem”, relembra.

Aline conta que o início não foi uma tarefa fácil. Chegou a passar fome e morar em um estábulo sem aquecimento em uma fazenda. “Lembro que nessa época da fazenda era inverno e o lugar não tinha aquecimento. Eu trabalhava limpando casas e depois comecei a trabalhar como babá.” E mais desafios surgiram, porque Aline não sabia falar inglês. “A língua com certeza foi o maior desafio que enfrentei e também a falta da estrutura familiar. O clima também influenciou muito, já que eu cheguei no meio do inverno da nova Inglaterra (região de Boston)”, conta a empresária.

Diante de tantos obstáculos e vivendo sozinha em um país tão distante, o que passava pela cabeça de Aline era desistir e tentar voltar ao seu país. “Vou fazer sete anos nos EUA em fevereiro de 2023 e até chegar aqui o que eu mais pensei foi em desistir. Tive muitos obstáculos, mas sempre tive muita força da minha família para continuar seguindo os meus sonhos mesmo estando tão distante fisicamente.”

Segundo a brasileira, sua carreira nos Estados Unidos começou mesmo como vendedora de carros, e algum tempo depois ela conseguiu entrar em uma sociedade para abrir a própria concessionária. “Me tornei empresária em 2018, quando tive uma loja de carros em uma sociedade com um amigo. Porém, a loja que eu tenho hoje começou há dois anos, em 2020, a custa de muito trabalho e empenho”, relata. Mãe de uma menina de três anos, a empreendedora conta que sofre muito preconceito por trabalhar em um mercado majoritariamente masculino.

“Em janeiro deste ano dei mais um passo para o sucesso da minha empresa. Comprei o imóvel da sede da loja e toda minha família trabalha comigo em meus negócios aqui. Minha irmã se tornou minha sócia, meu irmão cuida do marketing e minha mãe é uma das vendedoras. O ditado ‘família que trabalha unida permanece unida’ vigora aqui em casa. A decisão de mudar sozinha com todos os medos e limitações e conseguir realizar o sonho de proporcionar tudo para a minha família mostra que tudo valeu a pena”, completa.

Além de empresária, Aline é escritora e influencer digital no segmento de business, crédito e vendas. Ela adianta que seu maior sonho é se tornar uma pessoa que revoluciona a vida de outras pessoas, não pelo dinheiro, mas para “ter o poder” de inspirar mostrando que, assim como ela, é possível realizar seus sonhos. “Tenho um projeto para expandir a loja e ministrar palestras sobre business mostrando o passo a passo que funcionou para meus negócios”, explica.

Aline, além de empresária, é a mais nova formanda da famosa Universidade de Harvard, localizada na cidade de Cambridge, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, que está entre as mais prestigiadas universidades do mundo. Ela conta que o sonho de estudar em Harvard vem de muitos anos. Desde a época que ainda morava no Brasil, já conhecia a história, prestígio e importância da conceituada universidade de ensino.

“Sempre fui muito curiosa na minha busca por conhecimentos. Depois que a minha loja de carros, a Beverly Auto Sales, já estava estabelecida, eu precisava encontrar uma nova atividade aqui nos Estados Unidos. Eu sentia falta de um algo e buscava novos desafios para me instigar novamente”, explica.

Segundo ela, seu objetivo era ser cada vez melhor em seu segmento. No curso em Harvard, conseguiu encontrar aquilo que acreditava ser um ponto importante para o desenvolvimento maior das suas técnicas de vendas. “Procurei um curso na minha área e me inscrevi. Respondi muitas perguntas, e na realidade nunca pensei que seria aceita. Fiz master em negociação. Posso afirmar que foi uma experiência desafiadora, pois os alunos eram de um nível bastante elevado, assim como o conteúdo do curso. Foi mais um sonho que acabou se tornando realidade. Que me aguardem para as cenas dos próximos capítulos, pois estou sempre buscando novos desafios em minhas metas de superação”, desafia ela.

Agora, Aline tem como seu maior objetivo incentivar e inspirar outras mulheres para que consigam se enxergar, acreditar em si mesmas e na força que possuem, assim como ela. “Gostaria que as mulheres vissem o quanto são incríveis, sozinhas e acompanhadas. O quanto são inteligentes e podem tudo. Hoje eu falo três línguas, tenho o meu próprio business nos EUA, escrevi um livro, me formei em Harvard e sou mãe solteira. Todas podemos realizar aquilo que queremos. O caminho não é fácil, mas somos totalmente capazes”, finaliza.