Viva o verão, mas sem abrir mão da saúde da pele

O verão se aproxima trazendo sol, lazer, comemorações, férias e alegria. Tudo isso faz nosso íntimo vibrar e renascem as esperanças. Quem sabe este ano não traga aquele emprego, aquele amor ou simplesmente a felicidade. Então vamos aproveitar tudo isso com saúde e também com beleza. O sol não parece um vilão. Aliás, ele deixa nosso humor mais leve e também previne doenças como o raquitismo e osteoporose.

No entanto, de forma sorrateira, ele agride a pele e vai deixando marcas que amplificadas se transformarão nas manchas, rugas e câncer de pele. O sol provoca muitas alterações, entre elas a queimadura e também o herpes simples. Algumas reações alérgicas também estão relacionadas com a exposição solar e uso de medicamentos.

É importante investir em proteção para que haja a prevenção e o aproveitamento do verão com qualidade de vida. Alimentação saudável, ingestão de muito líquido, uso de roupas adequadas, além de óculos e chapéu sempre vão ajudar. Os alimentos preferenciais devem ter pouco gordura, açúcar, sal, e muitas vitaminas e antioxidantes. Laranja, limão, cenoura, tomate, mamão, brócolis, espinafre, peixes como o salmão e muita água e suco também protegem a pele e o organismo.

O filtro solar é fundamental. Ele deve ser usado todos os dia, mas há regras especiais na praia ou clube. Ele deve ser passado 30 (trinta) minutos antes da exposição em toda a superfície cutânea. Não esqueça da orelha, dorso do pé e dobrinhas. Após mais 30 (trinta) minutos passamos o filtro pela segunda vez, pois o calor, suor e movimento facilitam sua perda.

E que número de filtro solar devemos utilizar?

Quando você vai à praia sem protetor, poderá ficar vermelho em dez minutos. O filtro número 15 aumentará este tempo para 150 minutos. Recomendamos que a proteção mínima seja fator 15 (quinze), pois menos do que isso há risco de queimadura. Não esqueça que o sol está mais agressivo pelas mudanças ambientais e afinamento da camada de ozônio.

O filtro solar deve ter proteção em relação à radiação UVA e UVB (ultravioleta A e ultravioleta B). A radiação UVA não deixa vermelho, mas penetra muito fundo e agride as fibras e vasos. A radiação UVB queima a pele e predispõe a câncer de pele.

O filtro solar, além da proteção, precisa ser conveniente para cada tipo de pele. Aquelas mais oleosas harmonizam melhor com filtros leves em loção ou gel. Peles secas precisam de filtros com hidratantes. Crianças pequenas e esportistas devem usar filtros resistentes à água (que não saem da pele com facilidade).

Hoje os filtros estão avançados e tem associações com antioxidantes que previnem o envelhecimento cutâneo. Há também novidades no mercado, como o filtro solar ingerido pela boca. Esta cápsula ainda não substitui o filtro tópico, mas ajuda a prevenir queimaduras, herpes, alergia e o envelhecimento. Vitamina C, E e betacaroteno quando ingeridos em cápsulas também ajudam a proteção da pele.

Lembre-se que o horário mais perigoso para se expor é entre 11:00 e 14:00 horas, quando há maior quantidade de UVB, e que o cabelo também queima com o sol e precisa ser protegido com filtros especiais.

Mesmo muito protegido, existe um grau de agressão. Além disso, o corpo fica suado e sensível. Por isso uma grande dica é hidratar constantemente a pele. Cremes a base de ureia, ácido glicólico, óleos vegetais e antioxidantes recuperam e revitalizam a cútis.

Use sua inteligência e curta o verão com muita saúde e bem-estar.

Cuide-se!