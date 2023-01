Por que a pele queima?

A pele queima porque é agredida pelas diversas energias do sol. Existem vários comprimentos de onda com características diferentes que emanam da luz solar. Temos a luz ultravioleta B (UVB), ultravioleta A (UVA), luz visível, infravermelho. Todas essas luzes estão juntas e misturadas, e chegam na superfície da pele cada uma com sua profundidade e nível de agressão.

A luz UVB atinge nossa pele no horário das 11h às 14hs e agride o DNA da nossa célula. Essa parte da luz é responsável pelo dano celular que causa o câncer de pele. A luz UVA atinge os vasos, células, fibras, e provoca o envelhecimento cutâneo, tais como: rugas, sulcos e flacidez. A luz visível causa manchas escuras como melasma e hiperpigmentação pós-inflamatória. A radiação infravermelha pode inflamar a pele.

Então o sol, apesar de trazer alguns benefícios como a ativação da vitamina D, agride a pele promovendo inflamação e dano das várias estruturas com desgaste progressivo das mesmas.

A queimadura é um pedido de socorro da pele. Quando ela começa a ficar vermelha, já acumula um grau de inflamação importante. Neste sentido quando houver exposição prolongada e intensa, é necessário o uso do filtro solar.

Aplicando o filtro solar

O filtro solar pode ser físico, quando reflete a luz, ou químico quando reage com a mesma e produz calor. Ele neutraliza e diminui o dano celular e estrutural da pele.

Passar filtro em toda a pele, espalhando bem, 30 minutos antes da exposição solar, e repetir a cada 3 horas. Hidratar a pele com cremes calmantes e reparadores, também é uma medida importante.