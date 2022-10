O que é a Luz Intensa Pulsada e quais são as suas indicações

Atualizado em 24 out 2022, 17h15 - Publicado em 25 out 2022, 08h09

Por Denise Steiner Atualizado em 24 out 2022, 17h15 - Publicado em 25 out 2022, 08h09

Famosa nos consultórios e na web, a Luz Intensa Pulsada recebe este nome por se tratar de uma luz forte (intensa) em pulsos que vai atingir especificamente um alvo desejado na pele. Versátil, ela possui vários comprimentos de onda (vários tipos de luzes) que podem tratar vários problemas de pele.

Desta maneira, após minucioso exame do dermatologista, ela pode ser uma opção de tratamento para melanoses das mãos e da face (“pintas senis”), rosácea (“avermelhamento do rosto”), poiquilodermia (“pescoço vermelho”), telangiectasias (“vasinhos”), remoção de pelos, melhorar a textura ou aparência das cicatrizes de acne (manchas de espinhas) e das alterações da pele com envelhecimento.

O número de sessões é variável para cada caso mas, em geral, são necessárias de 3 a 6 sessões, com uma sessão de manutenção a cada 3 a 6 meses. Como em qualquer tipo de tratamento médico, o resultado pode variar de paciente para paciente; assim, é necessário fazer a consulta de reavaliação ao final do tratamento, quando, a critério do médico responsável, poderá ser identificada a necessidade de eventuais aplicações adicionais.

Após período de tempo indeterminado, pode ocorrer o reaparecimento do problema tratado, principalmente se o paciente se expuser ao sol.

Fica o paciente na obrigação de, antes do procedimento, avisar o médico se está bronzeado ou se apresenta qualquer tipo de reação a algum tipo de luz, e se tem alguma doença (Lupus, Erupção Polimorfa à Luz etc…) desencadeada ou agravada por qualquer tipo de luz (artificial ou solar).

Após tratamento com a Luz Intensa Pulsada poderão ocorrer no local tratado:

– Manchas escuras ou brancas, principalmente se o paciente estiver bronzeado.

– Eritema (vermelhão).

– Formação de crostas (casquinhas).

Todas podem durar de 24 horas até 1 mês.