Novo método para avaliar a qualidade do cabelo

O cabelo é como uma planta cujo terreno é o couro cabeludo. Com o passar do tempo, esse terreno fica sem qualidade e precisa ser adubado. Além disso, o fio sofre agressões constantes do meio ambiente, tais como produtos químicos, escovas inadequadas, secador de cabelo, tinturas, entre outras. Hoje, um novo método de alta tecnologia está disponível para avaliar a qualidade das proteínas do cabelo e te ajudar a cuidar melhor dele.

Esse método é simples, seguro e rápido, pois através da colorimetria consegue avaliar o grau de dano que o cabelo sofreu. O mais interessante é que, após um tratamento adequado, é possível observar a mudança de cor que representa a melhor qualidade das proteínas capilares.

O passo a passo do tratamento:

Cortamos as pontas danificadas dos cabelos – apenas algumas pontinhas, que são colocadas num frasco com líquido específico. Esse frasco é colocado num aparelho que, quando ligado, emite ondas de ultrassom que identificam a qualidade das proteínas. Em seguida, esse frasco com as pontas é retirado e utilizamos um reagente especial.

A coloração pode variar de verde bem claro, que significa boa qualidade dos fios, até roxo escuro, quando os fios estão muito danificados. A proposta de tratamento é um blend de óleos vegetais que são utilizados no cabelo tanto no consultório como em casa.

O paciente recebe o produto e utiliza uma vez ao dia, de preferência após a lavagem capilar. O tratamento no consultório é feito uma vez por semana com um produto concentrado que é espalhado ao longo do fio. Após quatro semanas, realizamos novamente o exame para observar a mudança de coloração que denota a melhoria da qualidade do fio.

Vale saber que o tratamento não tem riscos nem efeitos colaterais, o paciente só não pode fazer tratamentos químicos nesse período. Avanços tecnológicos como esse exame, que usa ultrassom com resultado pela colorimetria, ajudam a avaliar a saúde capilar, propiciando cabelos bonitos, saudáveis e sem queda.

Cuide-se.