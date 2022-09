Fique atenta aos seus lábios

Os lábios são fundamentais para a saúde e beleza do rosto, já que fazem a transição entre a pele e a mucosa bucal. Sua cor, textura e hidratação dependem de eventos externos como temperatura e poluição, e de fenômenos internos ,como saúde metabólica, alimentação, sono e nível de estresse. Isso parece exagerado, mas assim como o restante da pele, os lábios refletem seus hábitos e estilo de vida.

Lábios arroxeados podem significar alterações cardíacas, assim como lábios esbranquiçados e endurecidos podem representar um câncer de pele. A beleza e formato dos lábios também são relativos, pois estão relacionados com aspectos culturais e históricos.

Hidratação necessária

Os lábios devem ser hidratados todos os dias. Os melhores ativos para esse fim são vitamina E, ceramida, glicerina, ácido hialurônico, pantenol, óleos essenciais e ceras naturais. A hidratação labial também depende da quantidade de água que você ingere, assim como dos produtos de maquiagem como o batom. O batom, aliás, deve ter componentes hidratantes, sem contaminantes ou excesso de corantes.

Rugas e marcas

Devido à mímica, as rugas são mais frequentes na região do buço, caracterizando o que chamamos de código de barras. Com o passar do tempo, a pele afina, temos menos colágeno, aumentando marcas de expressão e a flacidez.

Existem vários tratamentos para prevenir o envelhecimento da região dos lábios, e que devem respeitar as peculiaridades e harmonia de cada rosto.

Tratamentos preventivos incluem o peeling de fenol, que provoca uma necrose localizada com troca de pele e posterior estímulo do colágeno. Esse peeling causa dor momentânea na hora da aplicação e, na sequência, ocorre edema e descamação por cerca de 4 a 6 dias.

Continua após a publicidade

Os cuidados devem incluir hidratação três vezes ao dia, durante dez dias e a limpeza deve ser realizada duas vezes ao dia, com delicadeza. Esse peeling pode ser realizado uma vez ao ano em mulheres entre 30 a 40 anos, e duas vezes ao ano naquelas acima de 50 anos.

Outro tratamento interessante para a região dos lábios é o preenchimento ou bioestimulação. Nas pessoas mais jovens podemos realizar a bioestimulação com hidroxiapatita de cálcio diluída 1/3, 1/4. No caso do tratamento labial com os bioestimuladores, eles podem ser feitos uma vez ao ano. São seguros e eficazes, trazendo um bom custo/benefício.

No caso dos preenchedores, utilizamos o ácido hialurônico, que pode ser usado para definição labial, aumento do volume, ou ambos. O preenchimento labial é um procedimento técnico, mas inclui muito de artístico. O formato e a anatomia devem ser respeitados para obtenção dos melhores resultados.

O procedimento pode ser feito com cânula ou agulha com a opção de anestesia prévia ou não. É um procedimento doloroso e que pode deixar hematomas. Em geral, há inchaço por um a dois dias, os hematomas desaparecem em 7 a 10 dias e o resultado dura por volta de 18 meses.

Cuide-se!