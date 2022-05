Bem-estar ou estar bem

Parece um jogo de palavras, mas há um significado diferente entre bem-estar e estar bem. Bem-estar pode ser momentâneo, quando estamos com quem gostamos ou o abraço de um filho, ou ainda uma brisa que acaricia nossa pele. Estar bem significa mais do que um momento de felicidade, pois todo o conjunto de ambiente necessita de harmonia e equilíbrio.

Estar bem depende do estilo de vida que propicia saúde física e mental. Hoje, a medicina integrativa enxerga o indivíduo como um todo e não podemos separar cada órgão como se ele fosse independente dos outros. Estar bem é ter saúde, que é construída por melhor alimentação, sono, exercício físico e controle do estresse.

Hoje sabemos que a genética é importante e determina tendências familiares e individuais. No entanto, a epigenética, que é influenciada pelo estilo de vida, pode orquestrar a expressão desses genes, ajudando a defender a saúde como um todo. A pele é o maior órgão do corpo humano e também aquele que nos defende das agressões exteriores. Ela reflete a saúde do organismo e manifesta gritos de socorro com alterações como psoríase, eczemas, melasma, acne, rosácea, vitiligo entre outros.

O tratamento de todas essas doenças depende do estilo de vida e cuidados diários com a pele. A psoríase, que é uma doença inflamatória, dificilmente irá melhorar, mesmo com um ótimo tratamento, se o indivíduo beber álcool todos os dias e dormir muito mal. A acne não irá melhorar se não houver equilíbrio hormonal e a rosácea irá permanecer se a pessoa mantiver um estresse exagerado.

Cuidar da pele e tratar doenças de pele passa por equilibrar a alimentação, dormir de 6 a 8 horas respeitando o ciclo circadiano, por exercícios regulares de força e explosão e por controle do estresse. Além disso, são fundamentais os cuidados do dia a dia como limpeza, hidratação e fotoproteção para ajudar a pele em relação às agressões do ambiente externo. Para manter a pele saudável e bonita é preciso mais do que o simples bem-estar, mas sim estar bem. Cuide-se.