Agulhar a pele? Entenda quando o microagulhamento é utilizado

Na dermatologia, utilizamos o microagulhamento para vários tratamentos de pele com a intenção de melhorar parâmetros como textura, manchas, rugas, flacidez. Pode parecer estranho que, para melhorar, antes tenhamos que usar agulhas e de alguma forma traumatizar a superfície cutânea.

Microagulhamento ou MMP e microinfusão de medicamentos são termos para concentrar um tratamento onde usamos agulhas para estimular e provocar respostas na pele, usando ou não medicamentos ou cosmecêuticos para intensificar a ação.

Mas como isso funciona? Essa picada sinaliza para a imunidade inata a necessidade de reconstituição e defesa. A pele é o maior órgão do corpo humano e tem uma função indispensável de barreira cutânea que protege de forma proativa, evitando a entrada de poluentes, micro-organismos e sinalizando fatores pró inflamatórios agressivos como radiação ultravioleta e queimaduras, barreira cutânea entre tantos. Dessa forma, quando utilizamos as agulhas são liberados fatores de crescimento naturais que podem inflamar a pele e estimular funções como melhor vascularização e também estímulo colágeno. Também são produzidas citocinas que procuram reequilibrar a pele, desinflamar e renovar.

Finalidade do microagulhamento

Juntamente com a picada na pele podemos usar medicações ou cosmecêuticos que vão penetrar com mais facilidade e agir em receptores específicos para melhorar diversos tipos de alterações. Usamos o microagulhamento para tratar diversas doenças, ou mesmo o envelhecimento precoce. Cicatrizes de acne, alopecias, melasma, rugas, flacidez e cicatrizes hipertróficas são alguns exemplos do que podemos tratar com a técnica.

O procedimento

Para o procedimento, usamos anestésico tópico e fazemos de uma a seis sessões mensais, dependendo do tipo de tratamento. O médico especialista determina que tipo de agulha e qual a profundidade da aplicação dela.

Pode haver sangramento leve, então o procedimento é médico e os cuidados com assepsia são fundamentais. Há discreto dolorimento, avermelhamento e um inchaço leve. Esses efeitos duram de 24 a 36 horas.

Nesse período, a hidratação da pele pode ser feita e a proteção solar é obrigatória. Os resultados são imediatos e independem do problema que está sendo tratado. A qualidade da pele melhora substancialmente.

Cuide-se.