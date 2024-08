Milagre terreno: O encontro que mudou a vida de Nelma

Alexandre Simone e Lucas Galdino, comunicadores e criadores do @historiasdeterapia, contam causos que vão do emocionante ao cômico

Algum encontro inusitado mudou o rumo da sua vida? Nelma pode dizer que sim. Ela enfrentava uma grande crise de pânico quando encontrou Ricardo, na época um jovem de 20 anos com Síndrome de Down, que falou algumas palavras que mudaram sua vida para sempre.

Nelma estava há um bom tempo lidando com uma crise de pânico tão intensa que a fazia se afastar até do marido e dos filhos dentro de casa. Ela vivia paralisada pelo medo: medo de dormir, de ficar acordada, de tomar banho, de ficar sozinha.

A situação chegou a um ponto em que ela cogitava procurar uma clínica psiquiátrica para tentar se livrar daquela tormenta. Foi então que ouviu uma voz pedindo para que ela fosse até o trilho do trem na manhã seguinte.

Mas como uma pessoa que não conseguia nem andar dentro de casa faria aquilo? Nelma também não sabia, mas na manhã seguinte, mesmo sem entender como iria conseguir, uma coragem inesperada tomou conta dela e, passo a passo, Nelma seguiu em direção ao tal trilho do trem.

Chegando lá, começou a ouvir alguém correndo atrás dela. Embora tivesse uma sensação de inquietação, não sentiu medo. Quando olhou para trás, viu um jovem com Síndrome de Down vindo em sua direção.

Os dois começaram a conversar, e Nelma descobriu que o rapaz se chamava Ricardo e que ele também ouvira algo que o fizera ir até aquele mesmo local. No caso dele, foram cantos gregorianos que o levaram até o trilho do trem naquela manhã.

Durante a conversa, Ricardo pediu que Nelma olhasse para a vida. Sem entender como, ela sabia exatamente o que ele estava dizendo. Ele não estava pedindo para que ela olhasse para um lugar específico, mas para que visse a beleza da vida que a cercava: as pedrinhas sob seus pés, o ar que preenchia os pulmões, a companhia dos filhos e do marido em casa.

Ao fazer isso, Nelma teve uma experiência extracorpórea e, de forma consciente, conseguiu enxergar de longe seu próprio corpo parado ali, perto do trilho do trem. Essa experiência poderia ter sido assustadora, mas Nelma foi preenchida por uma paz arrebatadora.

O medo e o pânico que dominavam sua vida há anos já não estavam mais presentes e, da mesma forma que ela “saiu de si”, retornou para o seu encontro despretensioso com Ricardo.

Ele presenciou a cena, mas não esboçou nenhuma reação. Uns instantes depois, se despediu e foi embora, mas Nelma permaneceu com a sensação de paz e clareza. Esse encontro a impulsionou a buscar o tratamento psiquiátrico necessário e, finalmente, se livrar das crises de pânico.

No entanto, uma dúvida permanecia: quem era aquele jovem? Ela tentou procurá-lo e só o encontrou meses depois, enquanto passeava com o filho, de uma maneira tão inusitada quanto da primeira vez. Viu Ricardo entrando em casa, em uma rua próxima à dela, e saiu correndo para falar com ele.

Quando bateu à porta, quem a atendeu foi Ricardo, que disse: “Eu sabia que você iria me encontrar”. Esse segundo encontro selou o início de uma amizade que dura até hoje, 20 anos depois da primeira vez.

Ricardo se tornou uma figura essencial em sua vida, descrito por Nelma como um “anjo com Síndrome de Down”, cuja presença trouxe luz e conforto em seu momento de escuridão.

Essa união inesperada nos lembra que a ajuda e o conforto podem vir de lugares e de pessoas que menos esperamos. Às vezes, tudo o que precisamos é de um lembrete para ver a vida sob uma nova perspectiva e reconhecer que as soluções para nossos desafios podem estar mais próximas do que imaginamos.

O encontro com Ricardo não apenas trouxe para Nelma a paz que ela tanto precisava, mas também a apresentou a uma amizade duradoura e significativa, que transformou sua vida para sempre.