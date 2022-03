Velhos ou deuses?

Tudo começou com uma brincadeira com personagens do folclore nórdico. Interessada pela cultura de seu país, a Finlândia, a diretora de arte Riitta Ikonen googlou: vovós, países nórdicos e fotografia e chegou ao incrível trabalho da norueguesa Karoline Hjorth, que, desde então, é sua parceira no projeto Eyes as Big as Plates.

Desde 2011, a dupla retrata idosos de vários países. O experimento estético afetivo começou por Noruega e Finlândia, por motivos óbvios, mas já chegou até a Coreia do Sul, passando por França, EUA, Reino Unido, Islândia, Ilhas Faroé, Suécia, Japão, Groenlândia e República Tcheca.

O que começou como uma curiosidade sobre o folclore evoluiu para uma busca contínua pela presença do homem na natureza e o envelhecimento. A série de fotos impactantes tem como estrelas pessoas diversas. São agricultores aposentados, pescadores, zoólogos, encanadores, cantores de ópera, donas de casa, artistas, acadêmicos e por aí vai.

Um senhor deitado numa praia, envolto em algas marinhas seria um deus dos icebergs ou um deus da mitologia? Uma mulher entrelaçada aos ciprestes é uma fada ou uma jardineira fiel? Essa é a provocação que as imagens fazem de imediato.

Continua após a publicidade

Cada fotografia da série apresenta uma figura solitária em uma paisagem, vestida com elementos do entorno, embora tudo pareça ter sido editado por um stylist poderoso e uma equipe estrelada. A ideia é que as fotos não indiquem nem tempo e nem lugar, escapismo dos bons.

Premiado na Europa, o projeto foi publicado como livro em agosto de 2017 e já ganhou filhotes. O segundo livro da série, “Eyes as Big as Plates 2”, será lançado em maio deste ano. Para saber mais acesse o site e siga no Instagram @eyesasbigasplates.

*Para ver mais histórias com esta e acompanhar minha “curadoria de avós e avós”, acesse nataliadornellas.com.br ou @nataliadornellas, no Instagram. Ah, e se conhecer personagens que mereçam ter suas histórias contadas a plenos pulmões, me deixe saber.