Um parabéns para você, que chegou aos 100, só que da Rainha!

Natália Dornellas é jornalista, podcaster e ativista da longevidade. Procura por avós e avôs para prosear e histórias de #avosidade para contar. É criadora do podcast Conversa de Vó e cofundadora da plataforma 40+ AsPerennials

Estamos longe de chegar a honrarias e gentilezas com nossos velhos aqui no Brasil, como a que vou contar agora, mas desde que um grande amigo me contou que a rainha manda cartinhas aos centenários da Commonwealth resolvi pesquisar mais.

O trabalho foi simples, já que está no site do governo britânico: todos os cidadãos dos “Reinos de Sua Majestade ou Territórios Ultramarinhos do Reino Unido” podem se habilitar a receber uma carta personalizada de Elizabeth II, em data importantes como bodas de diamante (60 anos), 65º e 70º aniversários de casamento e todos os anos subsequentes, além de aniversários de 100 e 105 anos, e também nos anos seguintes.

A entrega destas mensagens é organizada pelo Gabinete de Aniversários do Palácio de Buckingham (sim, ele existe), dando continuidade a uma tradição que remonta a 1917, quando o rei George V mandou a seguinte carta a um cidadão que chegava aos 100 anos. “Sua Majestade espera que as bênçãos de boa saúde e prosperidade possam acompanhá-lo durante o restante de seus dias.”

Originalmente, as mensagens de felicitações eram enviadas como telegramas, mas o formato veio mudando ao longo dos anos, refletindo as tecnologias de cada época.

Para que não ocorram atrasos, e nenhum centenário fiquei de fora, existe inclusive um contato direto com a equipe do Departamento de Trabalho e Pensões, que avisa quando as efemérides estão próximas. Quem sabe um dia a gente não chega a esse grau de deferência!?

