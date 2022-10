Imagine ser testemunha de 106 anos de história, acompanhar mudanças e revoluções tecnológicas, políticas, culturais, geográficas e econômicas importantíssimas como as que o mundo viveu no último século? Pensando nisso, fiz 5 perguntas para a dona Catharina, de 106 anos, com ajuda da neta, Dani Angelucci.

Catharina Denarde Angelucci nasceu no dia 15 de maior de 1916, em Ibitinga, interior de São Paulo. Filha de imigrantes italianos, ela teve 8 filhos (2 abortos espontâneos), que lhe trouxeram 13 netos, 11 bisnetos e 1 tataraneta. Ativa a vida toda, ela não teve oportunidade de frequentar a escola por muito tempo, pois aos 11 anos precisou ajudar o pai na lida da roça, onde trabalhou também ao lado do marido Nicola, com quem se casou aos 21. Depois do terceiro filho, foi morar na capital paulista, onde se dedicou à lavação de roupas para fora, enquanto cuidava da casa e dos filhos.

Dona Catharina compartilhou com a coluna a sua receita de longevidade, mas deixou claras as dificuldades de se chegar a sua idade, apesar de todo o carinho e cuidado que recebe da família com quem vive desde os 95 anos. As falas são fortes e merecem ser escutadas e pensadas. Lembrando que no último sábado, com pouquíssimo alarde no Brasil, comemorou-se o Dia Internacional do Idoso, data que nos convida a refletir sobre como têm vivido nossos velhos e como nós viveremos se na velhice chegarmos.

Qual foi o maior acontecimento da humanidade nesses 106 anos para a senhora?

DONA CATHARINA: Quando vi o primeiro avião, na roça, passando em cima da cabeça, ficamos admirados e assustados, porque ninguém sabia o que era aquilo, um barulho alto… Nem meu pai, que veio da Itália, não sabia o que era. Olhavam a sombra no chão sem saber o que era aquilo.

Continua após a publicidade

Viver tanto tempo é acumular muita sabedoria. O que a senhora recomenda para quem gostaria de chegar à sua idade?

DC: Não recomendo para ninguém chegar nessa idade. Você não tem liberdade, porque nunca está sozinha, tem que obedecer os outros. Mas quando perguntam o que recomendo para viver muito, digo que sempre trabalhei muito e me alimentei bem, com a comida fresca da roça. Além disso, nunca desejei o mal para os outros.

O que acha que o mundo ganhou de bom da sua época para agora?

DC: A experiência do povo na vida…A própria evolução da humanidade. A liberdade conquistada também ao longo do tempo, de se expressar. Nos meus tempos, ninguém conversava, não tinha diálogo na família, ninguém te explicava nada. A gente crescia (Deus que me perdoe falar), mas parecia animal.

Do que tem mais saudades?

DC: Saudade da infância, do meu pai e da roça, porque naquele tempo a única maneira de eu estar perto do meu pai era trabalhando na roça, já que não existia brincadeira entre pais e filhos. Antigamente eu crescia e aprendia, hoje em dia eu não aprendo nada. Hoje não me interessa mais nada, só me interessa ir embora.

Seus desejos não realizados.

Carol Angelucci: Uma vez perguntei o que teria feito se ela tivesse tido a oportunidade de finalizar os estudos e fazer uma faculdade, e ela disse que faria medicina. Uma vontade dela não realizada ainda é dirigir um Volks, como ela se refere a um Fusca. Vou ver com meus tios se conseguimos um emprestado para levar ela para dar uma voltinha, colocá-la no volante! Daria uma foto maravilhosa!