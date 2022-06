Por detrás da porta

A grande maioria dos relatos imagéticos da velhice é tocante, mas poucos têm o poder de transformar como o “Para Dentro do Esquecimento” feito pela sueca Maja Daniels. É que, enquanto visitava um hospital geriátrico na França, a fotógrafa, que tem um forte flerte com a sociologia, se deparou com uma situação no mínimo intrigante: uma porta fechada, fortemente protegida por vigias.

Quando questionou a equipe, lhe disseram que se tratava do acesso à ala dos pacientes com Alzheimer, que ficavam trancados para que não se perderem. “Fiquei impressionada com a imagem daquela porta”, disse Daniels à National Geographic.

A porta foi o clique para a série que deixa clara a exclusão dos pacientes com Alzheimer e chamou a atenção da classe médica. O material produzido durante três anos foi o vencedor do Fundo Bob e Diane, uma bolsa fotográfica que estimula narrativas visuais sobre Alzheimer e demência.

Mas o mais bacana vem agora: em função das fotos, o hospital decidiu fazer pequenas mudanças e cobriu a porta com papel de parede para camuflar a segregação e tirar o foco dos pacientes.