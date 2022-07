O amor que transparece em fotografias

Natália Dornellas é jornalista, podcaster e ativista da longevidade. Procura por avós e avôs para prosear e histórias de #avosidade para contar. É criadora do podcast Conversa de Vó e cofundadora da plataforma 40+ AsPerennials

Esse ainda não é um projeto de um filho fotógrafo que cuida da mãe, como alguns dos que venho mostrando por aqui, mas as imagens são tão potentes que nem precisava ser.

Fábio Di Ciomo (@fabiodiciomo) é um fotógrafo e arquiteto que, como muitos dos brasileiros da minha geração, se viu às voltas com a fragilidade da saúde da mãe e transformou sua vida para zelar por pela mulher que mais admira no mundo. “Ela chegou a essa idade porque tem uma cabeça…. ela é muito pra frente, alto astral”, me disse ao telefone.

Fábio, que se divide entre o trabalho e o cuidado, conta que gosta de fotografar a dona Waldivina Rosa da Silva Di Ciomo, de quase 85 anos, em poses pitorescas, apesar de ela detestar como fica nas fotos.

A imagem em que ela tapa os olhos com duas colheres e põe a língua para fora já ganhou 32 prêmios de fotografia desde que foi tirada, há um ano.