Depois de 60 anos de amor, esse casal venceu preconceitos e disse “sim”

Natália Dornellas é jornalista, podcaster e ativista da longevidade. Procura por avós e avôs para prosear e histórias de #avosidade para contar. É criadora do podcast Conversa de Vó e cofundadora da plataforma 40+ AsPerennials

O amor de Seu Ambrósio, 85, e dona Ana Maria, 77, é antigo (tem 60 anos), mas faz pouco que pode ser comemorado, retratado e espalhado aos quatro ventos. Tudo por conta do preconceito racial que, infelizmente, está entranhado na nossa sociedade.

O casal se conheceu no Rio de Janeiro, na década de 1950. Ela havia se mudado do Rio Grande do Norte, e ele vinha de São Paulo, ambos tinham terminado seus relacionamentos e estavam prontos para o novo.

O amor bateu de primeira, mas junto dele veio a desaprovação das duas famílias. Segundo Talita Lopes, neta do casal, Dona Ana saiu de casa no dia em que seu avô a pediu em namoro, pois os irmãos dela foram inflexíveis.

Hoje, Ana e Ambrósio têm uma família inter-racial linda e orgulhosa de duas filhas e cinco netos. As fotos dessa nota foram ideia da Talita e são um presente para os pombinhos que seguem apaixonados até hoje.