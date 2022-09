Como se fosse hoje…

Um ensaio que recriou a cena original do casamento, ocorrido em 28 de julho de 1962, foi o formato encontrado por Nikki e McCall Ryan para homenagear o 59º aniversário de união de Karen e Gary Ryan, no ano passado. McCall é neta do casal e Nikki, nora, e elas tiveram a ideia quando perceberam a saúde fragilizada de ambos.

Além disso, Karen, que é avó de 5 netos, havia encontrado seu vestido de casamento numa caixa e descobriu que ele continuava servindo perfeitamente, o que já era metade do caminho andado para uma comemoração que acabou chamando a atenção dos jornais estadunidenses e viajou pelo mundo.

Para serem fiéis às fotos originais do casamento, mãe e filha buscaram um smoking branco para Gary, um elegante e altíssimo integrante da Força Aérea Americana, que faleceu neste ano com problemas no coração, mas teve tempo de se alegrar muito com as homenagens e a repercussão delas.

A dupla se conheceu na adolescência, quando Karen viu Gary se apresentando numa peça da escola, na sétima série. O primeiro encontro foi no ensino médio, mais exatamente em 1956, e seis anos depois se casaram numa cerimônia que custou cerca de US$500. “Depois da cerimônia, fomos ao porão e comemos bolo e ponche. A maior despesa foi provavelmente o vestido”, contou Karen ao The Independent.

Lindo, né?