Como não amar o Sr. Henrique?

Que maravilha seria viver num mundo com mais pessoas como o Sr. Henrique. Se você não viu nada sobre ele, eu conto aqui. Numa de suas passagens dominicais pelo centro de Curitiba, onde gosta de clicar, a fotógrafa Fran Machoski se deparou com um senhor que segurava uma plaquinha anunciando aulas de idiomas gratuitas. Curiosa, ela não só o fotografou como foi saber quem era ele.

“Meu nome é Hikmat Daoud Hanna. No Brasil, todo mundo me chama de Henrique”, disse o simpático senhor que acabou virando um avô de muita gente, graças às redes sociais e à Fran. Aos 88 anos, ele conta que é do Iraque (“nasci na antiga Mesopotâmia”), se formou em Filosofia em Roma, viajou pelo mundo e veio morar no Brasil, há 5 anos, depois de conhecer um grande amor. Por aqui, ele já morou em São Paulo, Brasília, Salvador e, finalmente, Curitiba, onde se estabeleceu.

Uma curiosidade: “Hikmat”, em árabe, quer dizer “homem sábio”. E o Sr. Henrique é, de fato. Fala nove idiomas, escreveu dois dicionários e um livro de autoajuda, que agora irão para o prelo. Sim, já conto isso. Foi durante a pandemia que Sr. Henrique – que agora tem o perfil @oisrhenrique no Insta – teve a ideia de devolver à sociedade o que recebeu quando aqui chegou e foi gentilmente acolhido. “Quero ajudar quem não tem dinheiro para pagar pelas aulas. Eu não quero acumular conhecimento”.

Muito católico, ele diz que sua inspiração veio da Bíblia. “Em um trecho da parábola dos talentos, Jesus diz: de graça recebestes, de graças vocês vão dar. Eu não sabia falar Inglês, já que a minha língua materna é o árabe. Deus me proporcionou a oportunidade de aprender esse idioma que, hoje, eu domino em alto nível. Por isso, decidi que eu deveria compartilhar esse conhecimento”, disse.

Desde o finalzinho de 2021, nosso personagem oferece aulas de inglês gratuitas, utilizando um método próprio, que não necessita de material didático e agora tem um canal exclusivo no YouTube. Outras novidades sobre ele são que todos os três livros que já escreveu serão publicados, assim como dois outros, que estão em curso. Segundo sua assessoria de imprensa (sim, agora ele tem até equipe!), Como Lidar com os Problemas do Cotidiano, Expressões Idiomáticas do Sr. Henrique (Dicionário Português-Árabe), e Expressões Idiomáticas do Sr. Henrique (Dicionário Italiano-Árabe) sairão, em breve, pela Plenamente. Pingos de Orvalho, com seus pensamentos diários, e a biografia dele, escrita por Fran e Gisela Garcia também devem ir para o prelo.

E, como se isso não bastasse, existe uma vaquinha em curso no Voo, do portal Razões para Acreditar, para arrecadar recursos para que Sr. Henrique possa locar um espaço para dar aulas e viver com mais conforto, já que hoje mora de favor com a ex-esposa. Sr. Henrique é a prova de que o Universo nos retorna tudo aquilo que fazemos.

Continua após a publicidade