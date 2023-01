As Bodas de Lilás de Zaudite e Vitalino

Vitalino Gon, 83, e Zaudite Celin Gon, 84, se conheceram em 1954 aos 16 anos e começaram a namorar aos 18. O casamento aconteceu no dia 5 de novembro de 1959, em Marilândia, Espírito Santo, três anos depois. “Eles foram juntos de caminhão, nunca haviam andado de carro. Não houve festa, eles viajaram para Vitória (Capital) para a lua de mel”, conta Gabriel, um dos 8 netos do casal, que teve 5 filhos.

Ativos, eles fazem caminhadas juntos todas as manhãs. Zaudite é Testemunha de Jeová e participa ativamente no trabalho de levar mensagens bíblicas de casa em casa, fazendo isso 3 vezes na semana. Além disso, ela é dona de casa, prepara as refeições, arruma a casa diariamente, recebe visitas, mas o que mais gosta mesmo é de reunir a família. Já o marido é marceneiro aposentado. “O que ele mais gosta de fazer é tocar sanfona, faz isso desde os 13 anos e aprendeu sozinho, realiza pequenos serviços em casa, é ajudador nos serviços domésticos e um ótimo motorista”, complementa Gabriel.

Ainda segundo o neto, a Bodas de Lilás, cujas fotos ilustram essa matéria, não foram as primeiras celebradas nesta união. Eles comemoraram os 50 anos de casados numa pousada em Guarapari, só em família. Os 61 anos, ou Bodas de Cobre, também foram festejados pelo clã. Mas a proporção que as bodas mais recentes tomaram tem a ver com a saúde de dona Zaudite, que em maio de 2021 foi para na UTI em decorrência da Covid-19, e com seu restabelecimento. Irani, a filha mais velha, achou que tinham motivos demais para agradecer e fazer festa.

“Nossa família sempre teve Vitalino e Zaudite como exemplo de casal, como em todos os casamento eles passaram por grandes desafios (decepções, luto, limitações financeiras), porém como Zaudite sempre fala ‘O amor cobre uma multidão de erros’, e esse amor sempre prevaleceu”, finaliza Gabriel.