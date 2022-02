Amor para maiores: Dirce e Tião encantaram a internet

Histórias de amor na avosidade são o fraco desta colunista. Hoje vamos de Dirce, 69, e Tião,74, que se casaram no comecinho do ano e encheram a internet de amor com as imagens de seu enlace.

Segundo Marina Neves, filha da noiva, eles se conheceram na igreja evangélica já há algum tempo. “Eles são da mesma igreja mas moravam em cidades diferentes, se conheciam há muitos anos, mas não tinham contato frequente”, explica a fotógrafa, que foi responsável por maquiar a mãe para o grande dia.

Dona Dirce não teve sorte no primeiro casamento. “Minha mãe não teve muita sorte, foi casada com meu pai e se separaram quando eu era muito nova, há mais de 20 anos. Meu pai meio que abandonou a gente e ela não se casou com mais ninguém”, conta. Tião, por sua vez, teve um feliz e longo casamento. Ficou 50 anos com a esposa que faleceu no ano passado e o deixou arrasado.

O approach deles foi natural. Ela dava conselhos e o apoiava como amiga, amparando-o durante o luto. Eles então começaram a conversar mais por WhatsApp. “A tecnologia foi ajudando e aí foi brotando um sentimento”, relata Marina.

De olho na amiga, o noivo esperou completar um ano da morte da esposa para pedir sua mão ao filho mais velho. Em três meses, eles namoraram e se planejaram para casar. O casamento civil foi no dia 14 de janeiro, e, no dia 29, fizeram uma cerimônia para família e alguns amigos.

“Minha mãe tremeu mais que vara verde na hora das alianças, tadinha kkk”, brincou Marina em um vídeo viral compartilhado após a cerimônia.