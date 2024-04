concurso público após os 60 anos

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Virou modinha. Minhas amigas grisalhas estão se inscrevendo em novos concursos públicos abertos pelo governo federal, atrás da tal estabilidade de carreira e, por consequência, financeira. Mas não estão velhas demais? Não. Viramos cota.

Agora tem mais abertura para pessoas mais velhas, tal qual existe uma reparação para as de pele preta ou com alguma deficiência. Gostei. São muitas as opções. Com a nova régua etária ficou mais possível essa conquista.

Enquanto o mercado privado é superexcludente, o setor público está olhando para a massa prateada, mesmo com a maioria das vagas ainda voltadas para o perfil de 18 a 45 anos. Mas tem cota pra velho? Parece que na lei não há uma brecha ou um desempate se dois candidatos tiverem a mesma pontuação, o mais velho levar a melhor.

Mas pelo menos há uma nova mentalidade em abrigar concursados iniciando na carreira pública aos 70 anos , por exemplo. Achei tão natural isso. Se repararmos, os políticos e os assistidos pelos programas governamentais – em sua maioria – todos têm idade avançada. Então por que não serem os concursos públicos o espelho de quem iremos representar?

Até aposentados podem se candidatar e, mesmo que contribuam para o sistema previdenciário, o cálculo deles não será revisto, afinal, já recebem um saldo mensal pelos anos trabalhados.

Outro movimento interessante é a oferta de cursos em universidades reputadas, para o publico 60+. A USP, por exemplo, dá gratuidade em várias matérias para quem comprovar interesse e idade . Então, o Enem dos concursos é uma realidade no Brasil.

Fique por dentro e procure saber em sua cidade se você tem chance de fazer a prova e concorrer a alguma vaga. Eu já estou animadíssima. Dia 5 de maio estarei sentada com minha caneta e prova para tentar a minha vaga.

Será um dia após o show grátis da Madonna na minha cidade. Tomara que a “material girl” me abençoe com a sua garra e determinação. Vou precisar.