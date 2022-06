The Thing About Pam: nova transformação de Renée Zelwegger

Renée Zellwegger é uma das atrizes mais premiadas de Hollywood, coleciona dois Oscars e uma série de excelentes atuações, seja em dramas, comédias românticas ou comédias. Porém, não é exatamente uma unanimidade para o público, mesmo que tenha se transformado tanto em personagens tão distintas como Roxy Hart de Chicago (onde canta e dança), ou Bridget Jones de O Diário de Bridget Jones (sobrepeso e um sotaque britânico impecável) ou, mais recentemente, Judy Garland em Judy (onde canta e se transforma na estrela). É justo chamá-la de camaleoa, mesmo com uma voz tão distinta (como a forma de apertar os olhos quando fala) que tem gente que detesta. Com a série The Thing About Pam, Renée vive uma assassina assustadora, novamente com sobrepeso e uma maquiagem que quase não a reconhecemos.

Em um ano no qual mais do que nunca a ficção deu lugar às bioseries e biopics, em especial às podseries criminais, não é surpresa que a atriz seja a mais recente celebridade a ter sucumbido à tendência e entrado para o clube que conta com Julia Roberts e Sean Penn (Gaslit); Anne Hathaway e Jared Leto (WeCrashed); Amanda Seyfried (Dropout); Julia Garner (Inventando Anna), Lily James e Sebastian Stan (Pam & Tommy) e Colin Firth (The Staircase), para citar os mais recentes. The Thing About Pam está na Starplus.

A série, que também surgiu de um podcast, reconta em um ritmo e roteiros bem diferentes a inacreditável história de Pamela Hupp. Para contextualizar a história real, teremos SPOILERS.

Pamela Hupp é uma dona-de-casa americana, hoje em prisão perpétua por assassinar um homem deficiente, chamado Louis Gumpenberger. Também foi acusada de ter matado brutalmente sua melhor amiga, Elizabeth “Betsy” Faria, e armado para que o marido de Betsy, Russ, levasse a culpa. É esse o crime que abre a série.

Continua após a publicidade

Russ Faria chegou a ser preso injustamente porque a própria Pam foi a principal testemunha de acusação. Betsy foi esfaqueada mais de 50 vezes e, quando foi encontrada, a faca ainda estava presa ao seu pescoço. A polícia achou que o desespero de Russ (que achou que a mulher tivesse se matado) era exagerado e caiu na narrativa conduzida por Pam Hupp, a última pessoa que esteve com a vítima antes de sua morte. O advogado de Russ foi quem conseguiu inverter o veredito, mas apenas três anos depois. A razão do crime era dinheiro. Pam convenceu a deixá-la como sua beneficiária no seguro de vida. Nem assim a polícia percebeu sua culpa.

A verdade veio à tona veio com uma reviravolta novelesca. Em agosto de 2016, Pam matou a tiros Louis Gumpenberger, e, no seu bolso, a polícia encontrou um bilhete que o instruía a sequestrar Pam e “roubar o dinheiro de Russ”. Ela alegou que o (segundo) assassinato foi em legítima defesa, voltando a tentar incriminar Russ, recém liberado pela Justiça na época.

Além das mortes brutais de Louis e Betsy, Pam Hupp também é suspeita de ter assassinado sua própria mãe, em um acidente que não teria levantado dúvidas inicialmente. Shirley Neumann tinha 77 anos, sofria de demência e artrose e teria caído do terceiro andar do prédio do asilo onde morava sem querer. Porém, a alta dose de medicação, oito vezes maior do que usual, disparou o alarme da desconfiança em relação a Pam, a última pessoa a estar com ela antes de sua morte. O caso inicialmente foi arquivado, mas com a prisão de Pam por assassinato, voltou a ser investigado. Ela jamais admitiu sua culpa em nenhum dos casos, mas ainda pode ser condenada à morte. Está presa, aguardando julgamento.

Com essa história incrível ganhando notoriedade, os documentários e podcasts sobre crimes logo exploraram o drama e o podcast The Thing About Pam estreou com grande sucesso em 2019. Entre os fãs estacam justamente Renée Zellwegger, que abraçou com gosto a chance de interpretar uma mulher tão controversa.

A escolha de ter um narrador, ressalta o absurdo da história verdadeira e difere das outras séries que apenas reencenam o que aconteceu. The Thing About Pam não tenta inverter valores para que torçamos por ela, ao contrário e é onde Renée se destaca, pois sua tendência por papéis simpáticos é virada do avesso com Pam Hupp. Em especial está sua transformação física, parece ser outra pessoa. Todos os episódios estão disponíveis e vale conferir mais um grande trabalho da atriz.