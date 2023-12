Os desejos de Alcione para 2024

A cantora Alcione é uma lenda na música popular brasileira, com sua voz poderosa e uma rica discografia de mais de cinco décadas de carreira. No entanto, aos 76 anos, está fazendo uma estreia inesperada: por convite da Disney, ela é uma das dubladoras brasileiras da animação Wish: O Poder dos Desejos, que estreia em 4 de janeiro nos cinemas nacionais.

Wish acompanha a história de Asha, uma jovem que vive no reino mágico de Rosas que, além tem empatia com as pessoas e o local onde vive, sempre otimista acima de tudo.

Porém, quando em um momento desafiador decide fazer um pedido ela consegue algo incomum: a Estrela para qual fez o pedido não apenas o atende, mas se conecta com Asha com uma força cósmica de forças ilimitadas. Juntas, ela e a Estrela farão de tudo para salvar Rosas e provar que coisas incríveis podem acontecer.

Para minha surpresa, de todas as personagens da Disney, a favorita de Alcione é bem diferente da que ela interpreta na animação, mas é só a confirmação de que sempre nos surpreende. Em comum? A Marrom compartilha sua sabedoria de como fazer pedidos…

Entrevista com Alcione

CLAUDIA: Como foi que surgiu esse convite para dublar uma personagem? E encarou esse desafio?

ALCIONE: Recebi um telefonema e, a princípio, eu fiquei meio assim. Porque eu nunca atuei nessa área, né? Aí depois eu disse “vamos lá, porque comigo não tem mistério”. Eu tenho que ver para crer. E graças a Deus deu tudo certo. [risos]

CLAUDIA: É mais difícil dublar ou cantar?

ALCIONE: Mais difícil dublar. Cantar pra mim é mais fácil.

CLAUDIA: Imagino, porque dublar demanda ter a inflexão e precisão de casar a voz com a imagem. Como foi ‘aprender’ isso?

ALCIONE: Foi ficando fácil no momento em que eu comecei a pegar intimidade com o assunto, com a personagem, e aí foi ficando fácil, graças a Deus. Eu fiquei feliz de não ter encontrado tanta dificuldade!

CLAUDIA: Sem dar spoiler para quem ainda não viu, como é que a gente poderia descrever a sua personagem?

ALCIONE: Sem spoiler não sei [risos] porque sou a árvore-mãe. É uma árvore, mãe, e ela fala bem. Fala para aquela área toda, e eu acho que eu me enquadro na personagem.

CLAUDIA: Por que?

ALCIONE: Porque é mandona, né? [risos]

CLAUDIA: É tão legal estar em uma animação da Disney, quer dizer, você vai estar eternizada nessa animação para tantas gerações que depois vão estar te ouvindo, né. Você tinha alguma personagem do universo da Disney que você gostasse mais? Uma favorita?

ALCIONE: Eu sempre gostei muito da Margarida. Ela só manda no salto, no laço. Ela é bem chique. Ela é ,como é que se diz? Ela sabe das coisas. Margarida. Margarida, sou eu! [risos].

CLAUDIA: Não tenho como fugir dessa: você já fez um desejo que se realizou?

ALCIONE: Eu acredito em Deus e ele nunca falhou comigo. Eu pertenço à família que Deus botou para mim nessa Terra e me colocou para cantar, que é o que me dá alegria. Vivo daquilo que eu faço, as pessoas ainda me pagam para isso. Deus é grande, não é?

CLAUDIA: E no universo da Disney, fazer um pedido é sempre uma mensagem importante. Qual é o segredo de ter um desejo atendido e que Wish: O Poder dos Desejos reforça?

ALCIONE: É que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente quer, cuidado com aquilo que você deseja. Por isso, quando quero muito uma coisa, peço que venha com a graça de Deus. Às vezes, você quer tanto uma coisa e ela não vem para lhe fazer bem, por isso, peça que venha com a graça de Deus. Esse desejo é bom.

CLAUDIA: E se você tivesse que fazer um desejo agora, fazer um pedido que a gente pudesse saber, afinal normalmente um pedido é um segredo nosso. Se você pudesse fazer um pedido que pudesse ser atendido, qual seria?

ALCIONE: Ai, Jesus. Eu acho que eu acho que o meu maior desejo hoje é que a guerra no Oriente acabe. Aquilo me dá um desassossego, vendo o tanto que aquele povo está sofrendo, como estão se matando. Isso tem que acabar, pediria que Deus permitisse muito que essa guerra acabasse.