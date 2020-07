Charlize Theron fez um enorme sucesso no papel de Furiosa no filme Mad Max – Estrada da Fúria, em 2015. Superando qualquer expectativa, o longa tornou-se queridinho do público, faturou seis Oscars e concorreu a outros quatro – incluindo Melhor Filme. Boa parte desse sucesso se deve à atuação da atriz, que eclipsou o protagonismo do próprio Max, interpretado por Tom Hardy.

A personagem deu tão certo que os fãs pediram e foram atendidos: Furiosa vai ganhar um filme solo. Só que, para a surpresa de todo mundo, Charlize não irá dar vida à personagem novamente – segundo contou o diretor George Miller ao New York Times. Isso não deixa de ser comum quando a ideia é contar a origem de um personagem, mas, nesse caso, a notícia é bem frustrante, tendo em vista que a atriz foi aclamada pelo papel.

Nem mesmo Charlize conseguiu esconder a frustração. “É um pouco difícil de engolir. Veja, eu respeito o George completamente, se não mais depois de filmar Estrada da Fúria com ele. Ele é um mestre e eu não desejo nada além do melhor pra ele”, disse a atriz ao The Hollywood Reporter.

Continua após a publicidade

“Sim, certamente é de quebrar um pouco o coração. Eu amo muito a personagem e eu sou muito grata por ter tido um pequeno papel na criação dela. Ela sempre será alguém sobre quem eu penso e reflito profundamente. É claro que eu ia amar ver aquela história continuar e, se ele acredita que precisa ser desse jeito, então eu confio inteiramente nele”, completou Charlize.