Você vai querer levar essa churrasqueira diferentona para todos os lugares

Não é novidade que juntar a galera, comprar cerveja gelada e fazer um churras é sempre uma boa ideia – seja com a sua churrasqueira moldada no quintal, a elétrica ou uma portátil. O que nos surpreendeu foi que inventaram um churrasco na cadeira. Sim, isso mesmo. Onde o grupo for, é só levar a “cadeira” e a comidinha está garantida.

A Churrascadeira, criada pela Scheer Churrasqueiras, é de alumínio e pesa apenas 4,3 Kg e são necessários menos de 20 segundos para armar-lá. Dá para comprar pelo site, por R$ 399. Prático, né?

Gostamos da ideia de sair do tradicional na hora do churrasco e achamos outros equipamentos bem curiosos!

Não tem muito espaço em casa e procura algo compacto? Quase um quadro que prepara o seu almoço 🙂

Essa é para as taurinas, que sempre gostam de estar bem pertinho da comida.

Fãs de Star Wars, não esquecemos de vocês!

Quem gosta de uma opção vintage e divertida? Prepare seu churrasco em uma Kombi!

Qual a sua preferida?