Sonho de consumo possível: modelos de robô aspirador a partir de R$ 149,90

Ninguém gosta de passar aspirador, certo? Além de ocupar muito do seu tempo, essa é uma atividade que exige bastante esforço e paciência. Foi pensando nisso que algumas empresas passaram a investir nos robôs aspiradores.

E se antes eles eram quase inacessíveis, agora há modelos súper em conta e com diferentes funções.

Os mais básicos cumprem o necessário: aspirar a poeira até a bateria acabar, o que pode demorar cerca de uma hora. Já os mais tecnológicos são bem equipados, também varrem e passam pano, possuem sensores inteligentes que evitam quedas, ajudam a limpar cantos e, até mesmo, fazem o equipamento voltar para sua base antes de ficar sem carga.

Ficou interessada? Dê uma olhada em algumas sugestões de produtos abaixo e se prepare para nunca mais ter de passar aspirador na casa!

1. Robô Aspirador Recarregável Portátil Cleaner

Com 18 cm de diâmetro e 7 cm de altura, esse é o modelo mais simples, que cumpre bem a função de aspirar. Além disso ele possui um sensor inteligente, sendo capaz de mudar de direção ao encontrar paredes e móveis.

Atenção: o aparelho deve ser utilizado apenas em ambientes pequenos e sem escadas!

2. Robô Aspirador Ropo Slim

Esse aqui é perfeito pra quem precisa limpar as áreas embaixo de móveis, porque é bem fininho, com 2,95 cm de altura! O robô aspirador tem autonomia de até 90 minutos e consegue cobrir uma área de 60 a 90 m².

3. Robô Aspirador Philco PAS01C Varre + Aspira + Sensor antiqueda

O Robô Aspirador Philco PAS01C possui duas vassouras em sua parte inferior para te ajudar na limpeza. Com autonomia de 1 hora, ele pode ser utilizado tanto em pisos lisos quanto em carpetes, a única contraindicação é para limpar áreas úmidas ou onde foi derramado algum líquido. Outra vantagem do modelo, é o sensor antiqueda, que identifica desníveis no piso e evita que o robô caia de escadas e degraus.

4. Aspirador de Pó Robô Varre + Aspira + Passa Pano Multilaser – HO041

O aspirador inteligente possui as três funções: passar pano, varrer e, é claro aspirar. Ele é ainda perfeito para os donos de bichinhos de estimação, que necessitam aspirar o piso com frequência por causa do excesso de pelos.

5. Aspirador Robô Pas07p

Esse modelo é acompanhado por um controle remoto, que possui algumas ações pré-programadas para você utilizar na hora de limpar a casa. O aspirador também possui sensor antiqueda e rodas revestidas em borracha, perfeitas para quem gosta de ter um piso sem riscos

6. Robô De Limpeza Housekeeper Mini

Exclusivo da loja Polishop, o aspirador pode aplicar as funções de aspirar e varrer simultaneamente, garantindo uma limpeza mais eficaz. Além disso, devido ao seu tamanho e sensores inteligentes, ele é ideal para limpar entre móveis e cantos de difícil acesso.

7. Robô Aspirador WAP Robot W300

Além do controle para programar e regular suas multifunções, sistema antiqueda e anticolisão, esse aparelho é silencioso e vem equipado com um sistema de autorrecarga. Dessa maneira, sempre que sua bateria estiver no fim, ele voltará para a base.

8. Robô Aspirador WAP Robot W300

O Robô Aspirador Robot W2000 é capaz de mapear o ambiente e se adaptar à localização de móveis e paredes, evitando choques. Seu uso também é indicado para quem tem pet, pois limpa pelos e demais sujeiras com facilidade.

9. Robô Aspirador Housekeeper Pro

Ele possui sensores inteligentes que reconhecem espaços e analisam o piso para deixar a sua casa muito limpa e sensores antiqueda. Além disso, o produto vem com uma lâmpada UV, que elimina fungos e bactérias que você nem sabia que existia, e um filtro HEPA, para purificar o ar do ambiente.