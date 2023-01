Quarto antigo: 9 ambientes que apostaram na tendência

Mais uma tendência que promete vir com tudo em 2023 é a decoração com ares de antiga. O ambiente que parece incorporar melhor o estilo é o quarto. Para quem curte a ideia, saiba que é possível brincar com composições e trazer elementos retrô ou, para os mais ousados, transformar totalmente o cômodo em uma cápsula do tempo e se transportar para a era do barroco francês (alô, Versalhes!).

Abaixo, listamos nove decorações de “quartos antigos” e indicamos os objetos protagonistas para você garimpar e renovar o décor aí na sua casa. Inspire-se!

Cabeceira vintage

Sem dúvidas é a cabeceira que traz o ar romântico e antigo para esse quarto. O espelho com moldura rococó e superfície deteriorada pelo tempo é charmosíssimo. No entanto, não atua sozinha. A estética é reforçada pelo lustre e pelos quadros acima da mesa lateral.

Cama de ferro

Um estilo mais simples de incorporar e que pode ser utilizado também no quarto de hóspedes. A cama de ferro, protagonista da cena, já tem dado sinais de retorno ao status de móvel desejo no décor nos últimos anos. Nesse ambiente, para garantir ainda mais o ar retrô, o abajur e a mesa lateral foram essenciais. Mas não deixe de reparar na escolha da roupa de cama e das rosas. Afinal, os detalhes importam, sim! Projeto da jornalista e criadora de conteúdo @elle_the_home_bird

Guarda-roupa antigo

É até difícil eleger um detalhe como ator principal dessa decoração, mas o guarda-roupa pequeno acabou vencendo a disputa acirrada. Talvez pelo acabamento ou pelo espaço livre acima que comporta as cúpulas dos pendentes – outro acessório que brilha os olhos. Poltrona, lareira, cama de ferro e cobertores completam o décor com maestria.

Continua após a publicidade

Papel de parede retrô

A estética floral carrega romantismo e o toque vintage que estamos buscando. Nesse papel de papel de parede, ela chega com cores marcantes, mas leves. O rattan, presente na poltrona e na cabeceira, finalizam o visual. Curtiu?

Dossel

Outro elemento que nos remete diretamente ao barroco francês é o dossel. Pouco presente nas decorações modernas, o elemento é charme total. Parte do quarto dos criadores de conteúdo Beau e Matt, do @probablythis, o ambiente ganhou ainda pendente de rattan e o verde na parede com ares vintage.

Estética floral

No papel de parede, de Nicholas Herbert, na cama, do The French Depot, no recamier… Em todos os detalhes é possível encontrar estampas de flores nesse décor. O quarto antigo também aposta em uma paleta de cores romântica, abajur de cúpula de vidro, lustres e quadros com pegada retrô. Uma cápsula do tempo assinada pela designer Pearl Lowe.

Espelho de mesa

Nesse cantinho da penteadeira, já bem vintage, o destaque fica por conta do espelho dobrável de mesa, da suíça Stromshaga. O objeto charmoso compõe ainda com o pendente, o vaso de flores e a necessaire floral. O espaço foi idealizado pela criadora de conteúdo Emma Johansson.

Recamier

O baú vintage ganhou função de recamier nesse quarto antigo, mas ele não brilha sozinho. Para compor o espaço com estética vintage, o duo de tapetes, o espelho antigo, o dossel e a poltrona foram indispensáveis. Um retrô moderninho!

Aparador

Não é exatamente o aparador que garante o décor antigo, mas todo o cantinho que recebe o móvel. Por aqui, brilham os elementos que destacamos ao longo dessa matéria: papel de parede, espelhos (em uma composição pra lá de charmosa!), abajures, o banquinho e até o porta-joias. O projeto assinado pela designer Alaina Michelle Ralph e pelo arquiteto Myles Trudell finaliza essa lista com chave de ouro.