Pendente com fio e soquete: custa quase nada e fica lindo. Veja como fazer

Não tem segredo: para fazer um pendente moderno e cheio de graça, basta comprar cabo pp (tem até os encapados com tecido que são lindões), soquete básico (ou diferentão) e lâmpada de filamento. Aí, é só usar a criatividade, juntar alguns fios e bolar o conjunto.

Para te inspirar, reunimos cinco ideias possíveis de copiar do seu jeitinho. E no fim dessa matéria tem um vídeo com um tutorial simples para você conferir como é fácil fazer as conexões com o cabo, sem perigo e sem medo.

Bem industrial

A ideia é dos moradores do Apartamento_203, que ensinam passo a passo para montar uma igual. Os materiais são eletrocalha, suportes para ela, cabo pp, soquetes e lâmpadas. Depois de fixar a eletrocalha no teto, basta enrolar os fios nela (nas alturas que desejar) e conectar todos os cabos a um só, que vai no ponto de luz.

–

Um mix de cores

As arquitetas do escritório Lima Orsolini optaram por um trio de pendentes de cores vibrantes, ligados no ponto de luz, escondido por uma canopla branca. Para deixá-los separados e em alturas diferentes, elas fixaram ganchinhos no teto, mas você pode optar por usar todos juntinhos.

–

Diferentão!

Dá para copiar essa ideia do projeto do Estudio AE usando um paneleiro suspenso (aquela grade que vem com ganchinhos para pendurar panelas na cozinha). Basta fixar a estrutura no teto e enrolar os pendentes coloridos em diversas alturas. Aí, basta conectar todos eles a um único cabo pp e ligá-lo ao ponto de luz.

–

Luz de cabeceira

Esses pendentes nas laterais da cama usados como luz de leitura são um charme. Você pode copiar a proposta do quarto do apartamento 501, aproveitando o mesmo ponto de luz do teto, ou criar luminárias separadas que vão na tomada – para isso, basta conectar o plugue macho na ponta de cada fio.

–

Incrementado com uma mão-francesa

Para fazer este pendente, Marcela Vilhena, do canal Morar e Decorar, usou fio encapado com tecido, conectou um plugue de tomada em uma ponta, um interruptor no fio e um soquete na outra extremidade. Para dar mais bossa à luminária, prendeu uma mão-francesa de madeira na parede, por onde passou o fio.

–

Aprenda aqui a fazer as conexões para criar um fio básico, que vale para quase todas as ideias. Quem ensina é o Edu, do Homens da Casa.