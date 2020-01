Para arte ou rabiscos diários: 10 ideias de uso de tinta lousa pela casa

Quando surge aquela vontade de dar um tempo do branco das paredes de casa, a tendência é pintar algumas delas de cores como vermelho, azul e amarelo ou partir para pinturas geométricas, que estão super em alta. Mas, por medo de fugir de tons neutros e enjoar em pouco tempo, nem todo mundo se sente seguro para usar essas técnicas. É aí que entra a tinta lousa.

Como o nome indica, trata-se de uma tinta semelhante à dos quadros-negros das escolas. A enorme vantagem dela é que, com giz comum, você pode fazer nas paredes escuras e foscas o que quiser e simplesmente trocar tudo, ao toque de um apagador, quando começar a ficar entediada. As paredes podem ser “telas” para artes brancas ou coloridas ou fazer as vezes de mural de recados, listas, desenhos e rabiscos variados, dando um toque especial à decoração.

Selecionamos dez inspirações de uso de tinta lousa para você tomar ânimo e aplicar na sua casa. DICA: se em algum momento você achar que o fundo de sua parede lousa está com muito resíduo de giz das pinturas passadas, passe um pano úmido nela e espere secar completamente antes de escrever ou desenhar nela de novo.

Paredes com tinta lousa para recados, listas, desenhos ou rabiscos variados

–

–

–

–

–

Paredes com arte em tinta lousa

–

–

–