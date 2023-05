Palácio Tiradentes faz 97 anos. Saiba mais sobre o edifício histórico

O terreno onde hoje está o Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, já foi palco de muitos acontecimentos marcantes da história do Brasil. O primeiro edifício do parlamento imperial foi construído ali, em 1640. Em seu piso inferior havia uma cadeia, chamada de “cadeia velha”, que abrigava os presos do período colonial. Por ali, durante três anos, esteve encarcerado Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O inconfidente mineiro foi mantido na cadeia velha até a data de seu enforcamento, em 21 de abril de 1792.

Além da prisão, o edifício também abrigava simultaneamente a Câmara dos Deputados. E assim foi até 1808. Com a chegada da Família Real ao Brasil, o prédio foi designado a funcionar como alojamento dos criados reais. Já em 1914, a Câmara dos Deputados foi transferida e oito anos mais tarde, em 1922, o edifício foi demolido. No lugar, o Palácio Tiradentes nasceu, inaugurado em 6 de maio de 1926, sob comando dos arquitetos Archimedes Memoria e Francisque Couchet. A dupla optou pelo estilo Eclético para a construção. Dentre os detalhes arquitetônicos que mais chamam a atenção, está a fachada em concreto armado e a cúpula com esculturas que representam a Independência e a República. Por dentro, ela é adornada com pinturas de Rodolfo Chambelland, e um vitral que reproduz o céu da noite de 15 de novembro de 1889 – data da Proclamação da República.

De sua abertura até 2023, o Palácio Tiradentes já abrigou diferentes instituições governamentais, mas desde 1975 é sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Recentemente, o edifício reabriu as portas para os visitantes e oferece tours guiados gratuitos. Durante o passeio de 40 minutos, uma aula de história do Brasil é oferecida enquanto os visitantes exploram a quase secular arquitetura do prédio – são 97 anos. Fernanda Figueiredo, diretora do departamento de cultura da Alerj, comenta que os visitantes terão a oportunidade de conhecer o plenário Barbosa Lima Sobrinho, que foi palco de importantes momentos da história da política nacional. E também visitarão a sala das comissões, a biblioteca (com seu raro acervo) e o Salão Nobre, entre outros espaços.

“É um reencontro da população com a sede histórica da Alerj. O palácio vai continuar servindo ao Legislativo do estado, recebendo sessões solenes, encontros e recepções oficiais, além da população, reafirmando seu objetivo de aproximar a sociedade de sua história”, disse Fernanda.

As visitas devem ser agendadas previamente, por meio do endereço cultura@alerj.rj.gov.br. Há vagas para 50 visitantes de manhã e 50 à tarde, de segunda à sexta-feira, das 10h às 17h.