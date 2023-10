Ofertas em Jardinagem: produtos até R$ 110 para cuidar do quintal

Atualizado em 20 out 2023, 14h44 - Publicado em 21 out 2023, 08h27

Com a chegada do verão, o quintal e os jardins voltam a ser espaços bem utilizados. Se você tem um desses em casa, então sabe o trabalho que dá cuidar dessas áreas. O mesmo vale se você é do time com uma selva urbana: um apartamento cheio de plantinhas ou uma horta vertical.

Pensando nisso, fomos até a Amazon selecionar tudo o que você precisa para cuidar das suas plantas e desses espaços com preços de até R$ 110. Olha só: