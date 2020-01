Para os fãs de Star Wars, 4 de maio é dia de comemorar. Tanto que a data ganhou o trocadilho “May the 4th be with you” com a famosa frase “May the force be with you” (que a força esteja com você).

Neste Dia de Star Wars, selecionamos 20 itens criativos para você encher a casa com vários personagens da saga de George Lucas.