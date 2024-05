Malu Borges mostra detalhes de sua mansão com cinco suítes

Malu Borges é do tipo excêntrica: apaixonada pela moda e sempre apostando em looks fora do ordinário, era de se esperar que seu lar fosse se traduzir em completa originalidade.

Aos 26 anos, a influenciadora já conquistou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 5 milhões no TikTok, onde é conhecida pelos seus conteúdos de get ready with me e, também, por compartilhar sua vida como mãe da Maria Isabel – melhor conhecida como Bebel – sua filha com o seu marido e empresário João Santiago.

Mas hoje, seu mais novo e empolgante projeto está fora do seu nicho: está prestes a se mudar para sua primeira casa.

“A casa é uma realização. Quando eu olho para o início da minha carreira, nós moramos em um apartamento de 280 metros quadrados e era um apartamento grande e, em três anos, ele se tornou extremamente pequeno para nós. A gente está se mudando para uma casa em que cabem seis apartamentos nossos. Esse apartamento é uma materialização dos nossos esforços”, conta a influenciadora à CLAUDIA.

Localizada no Rio de Janeiro, a mansão tem 1.230 metros quadrados, com cinco suítes e quatro vagas de garagem. A propriedade ainda é rodeada por uma piscina e espelhos d’água, além dos convidados serem recebidos com uma porta de entrada de madeira gigante e com entrada de muita luz natural – um dos charmes destacados pela amante da moda – devido às janelas que acompanham a altura do pé-direito.

Malu não é a única a ser um fenômeno das redes. A intitulada Bebelo’s House – em referência à primogênita – já conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram, todos curiosos em descobrir os principais detalhes da moradia.

A materialização de um sonho

Para Malu, tudo começou pela falta de espaço no apartamento atual: desde o desejo de, futuramente, expandir a família até a infinidade de roupas que mal cabem no lar da fashionista, tudo apontava para novos caminhos.

“Ao mesmo tempo em que a gente precisava se mudar porque, realmente, não tínhamos mais espaço, isso mostrou para mim e para o João o quanto as coisas aumentaram e cresceram. A gente sempre sonhou em ter uma casa, tanto para ter mais espaço, quanto para aumentar a nossa família”, comenta com um ar de realização. Para a influenciadora, os mais mínimos detalhes apontavam que esse era o lar certo.

Apesar da mudança para a nova casa só estar sendo cogitada para o mês de julho deste ano, diversos projetos e inspirações já estão sendo colocados em marcha.

Se a geminiana é excêntrica e é a it girl da inovação na moda, em casa ela pede o oposto. Para a surpresa da grande maioria de seus seguidores que a acompanham pelas suas bolsas em formato de pombo e sapatos peludos, a empresária afirma que sua casa foge dos exageros e deve ser seu lugar de paz.

“É engraçado, quando falei que eu teria uma casa, as pessoas criaram a expectativa de uma casa muito doida e diferente”, diz entre risadas. “Mas, justamente por eu ter a liberdade de criar looks mais diferentes e coloridos, eu sempre gostei muito da estética de casa mais clean e sóbria. É o tipo de casa que eu me sinto visualmente confortável.”

É inegável que as inspirações de Malu são centradas no minimalismo. Em post feito na conta dedicada à mansão, a influenciadora compartilhou algumas de suas inspirações para o lar e, em sua grande maioria, observamos tonalidades claras, com um grande uso de brancos e cremes – além de móveis simples que se destacam pela sua elegância.

Dentre os cômodos e os itens de destaque estão a banheira, a sauna, o fashion closet, a varanda do quarto, a cozinha integrada e a área gourmet. Mas, para Malu, sua maior empolgação para a casa reside na cozinha, uma das paixões que poucos dos seus seguidores conhecem: “Eu sempre gostei de cozinhar, e sempre fui muito curiosa com ela”.

Já nos móveis, a influenciadora destaca a cadeira “Anel”, de Ricardo Fasanello, que será exposta na mesa de jantar da mansão. A cadeira (na foto abaixo) é tão inovadora quanto os looks que a influenciadora mostra nos get ready with me, sendo ela uma banqueta circular, complementada por um anel para dar suporte às costas: “É uma peça verdadeiramente especial”.

Um espacinho para a Bebel

Muito além de influenciadora, Malu tem orgulho de ser a mãe da pequena Bebel, de quatro anos. Para quem segue a empresária das redes, uma coisa é clara: Maria Isabel é seu próprio indivíduo e foge das extravagâncias na roupa.

“Eu nunca me forço nela. Eu deixo a Bebel livre para vestir o que ela quiser, especialmente porque eu prego isso na internet. Foi algo muito automático, e eu só reparei quando as pessoas comentaram. Ela anda com o que a faz sentir confortável, e eu jamais encheria o armário dela com o que eu gosto”, explica a mãe.

Na casa, o cenário não poderia ser diferente. Para a filha, Malu projetou um quarto inspirado no mundo das sereias – que, inclusive, foi tema da festa de aniversário da filha – e Malu descreve como “um mundo fora da estética minimalista da casa”. No quarto, o casal buscou que todos os imóveis fossem do tamanho da pequena, para que tudo seja personalizado para a sua realidade.

Ainda no quarto da menina, Malu planejou um sistema que permite que quando a filha acorde durante a noite, o chão acenda luzes quando ela pisar e assim sempre haja uma iluminação adequada quando necessário.

“A Bebel está muito animada, e mal consegue esperar para se mudar. Ela queria um quarto de sereia, então a gente fez com que o quarto virasse um mundo lúdico, que é o mundo que ela gosta de verdade”, conta sobre o quarto da filha.

Também pensando na menina, os pais planejaram uma piscina e, o mais especial, um parque destinado para a diversão dela: “É um design bem diferente, mas continua sendo um parquinho clássico que crianças amam, com escorrega e balanço”.

A valorização pela iluminação é chave

Entre os elementos chaves para o novo lar: a iluminação natural. “A iluminação sempre foi importante para mim, aqui no apartamento eu estou sempre com um tripé ou com um bastão de luz, e a proposta para a casa é não precisar mais desses aparelhos extra”, conta a influenciadora.

Ela explica que o projeto de iluminação conta com claraboias espalhadas pela casa, além de ser repleta de grandes janelas de vidro para aproveitar a luz natural do Rio de Janeiro, que é aquecida com o contraste da madeira.

Trazendo a moda para a arquitetura

A fusão entre a moda e a arquitetura certamente será vista no novo empreendimento. “A casa vai influir diretamente no meu trabalho. Nós recebemos muitas roupas aqui em casa e, apesar do movimento de entrada-saída ser muito grande também, hoje temos pouco espaço para armazenar as peças de uma maneira que eu possa trabalhar confortavelmente”, explica.

Entre as principais necessidades da fashionista está a implementação de araras de roupa no próprio lar para destacar suas peças com maior claridade.

Mas, a maior paixão da Malu na casa ficou clara ao mencionar a peça de arte criada pelo Waldir Junior (@waldirjunior), especialista em luminárias:

“A escultura simboliza a nossa família e, devido ao fato de que irá ficar acima do nosso ‘laguinho’ que tem vista aos peixinhos, ele mergulhou na ideia das baleias, que são animais da família”. A peça conta com duas baleias grandes – que representam Malu e João – e acima da baleia-mãe, uma pequena que representa a primogênita. “Nós também deixamos espaço para mais baleias bebês, para o momento em que nós decidirmos ampliar a família”, diz.

Além dessa escultura, o artista também representou o amor da empresária pelo Rio de Janeiro. Originária de Petrópolis, a influenciadora terá uma escultura de luz que representa as montanhas da cidade. “Nós nos sentimos muito bem no Rio de Janeiro, eu gosto do estilo de vida daqui. É um ambiente que me traz saúde, e isso vai ser extremamente refletido na casa.”

A influenciadora ainda conta que, o último andar da casa, será um espaço dedicado para um estúdio de gravação, que terá diversas araras para expor as peças que devem ser usadas para os vídeos da Malu.