Já ficou sem saber o que fazer com a garrafa vazia de vinho, de vodca, com todas aquelas garrafas de cerveja depois do churrasco? O lixo não é o único destino!

Depois de ver essas ideias você vai querer transformar as simples garrafas de vidro em belos acessórios de decoração – com flores, luzinhas de LED dentro ou sem nada mesmo, só enfeitando as estantes.