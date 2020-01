Já imaginou morar em um container? Olha que incrível!

Este projeto vai acabar com a sua impressão de que um container é só uma caixa fria para transporte de cargas! Aqui, há espaço para trabalhar e morar com muito conforto.

Pensando em economia, rapidez e em uma obra limpa, a arquiteta Carla Dadazio bolou essa verdadeira casa de dois andares – a parte amarela funciona como escritório e a superior, rosa, como moradia.

As paredes e o piso são a própria estrutura do container, mas essas superfícies receberam tinta industrial própria para redução de calor, o que garante o conforto térmico no interior. O teto ganhou proteção com isopor, que também é isolante térmico.

Contornando o container inferior há um deque feito de diversas madeiras de recicladas.

Para manter a estética industrial, a instalação elétrica fica toda aparente, guiada por conduítes.

A parte residencial tem acabamentos mais aconchegantes, como o piso vinílico que imita madeira.

Viu só que interessante? Mas saiba que para obter o aval da Prefeitura, não importa o método construtivo… É preciso pedir autorização, apresentar a planta e pagar todos os impostos do terreno.