Faça você mesma: 11 tutoriais muito simples de decoração rápida e barata

Quer mudar a cara da decoração, mas não tem nem grana suficiente para investir e muito menos tempo pra garimpar? Nem tudo está perdido: dá pra criar os seus próprios itens de decoração.

Não tem muita habilidade nem tempo disponível? Selecionamos tutoriais de Do It Yoursef que ensinam a fazer coisas lindas de forma beeeeem simples e em poucos minutos.

1. Hanger de canudo

Os pendentes estão com tudo. Esse aqui é feito com canudos mais resistentes, fios de nylon e tinta spray. A Westwing Brasil ensina neste tutorial a montar direitinho – é muito fácil e leva poucos minutos.

–

2. Porta-bijuterias de papel

Sabe aqueles acessórios que você usa todos os dias e, por isso, acaba nem guardando direito? Organize-os em caixinhas feitas por você mesma. Este guia mostra como fazer usando tampas de caixinhas de papel kraft e tinta enamel (pra der esse efeito lindo, as cores são misturadas apenas movendo as caixinhas).

–

3. Vela na xícara

Outra sugestão muito fácil é confeccionar uma vela personalizada. Escolha uma xícara bem bonita, prepare a mistura da vela e despeje no interior com o pavio – Peter Paiva ensina aqui a fazer uma versão aromática.

–

4. Prateleiras em cordas

Você vai precisar de ganchos para a parede (adesivos ou de pregar), argolas metalizadas, uma corda bonita e pranchas de madeira do tamanho que quiser. Faça quatro furos perto de cada canto da tábua, corte a corda em 4, no comprimento desejado, e prenda-os na argola conforme mostra o tutorial. Aí, é só passar as pontas dos fios nos furos da prateleira e dar nós.

–

5. Pendente de macramê

Não se assuste achando que pode ser complexo! Todo mundo pode fazer macramê. Este tutorial mostra exatamente onde fazer os nós nas cordas para conquistar esse visual bacana.

–

6. Aromatizador

Não consegue encontrar o aromatizador com o perfume que você gosta? Faça o seu. Os ingredientes básicos para isso são: 50 ml de base para perfume encontrada em lojas especializadas, 10 ml da essência que você quiser, 2 gotas de corante alimentício da cor que você preferir, palitos e um potinho bacana. Confira o tutorial completo para não errar.

–

7. Luminária diamante com palitos

As luminárias com formato diamante são tendência e esta aqui é feita com palitos de churrasco, massa époxi, lixa e tinta spray. Preste a atenção na montagem deste vídeo da Karla Amadori. Dá pra copiar numa boa!

–

8. Luminoso com a sua letra

Basta comprar um fio de luz neon e inventar. Escolha a palavra que quer reproduzir, escreva com a sua letra e use um arame para tirar o molde dela do papel (um alicate ajuda a moldar direitinho). Depois, vá colocando algumas gotas de cola ao longo desse arame para grudar o fio de luz. Deixe secar e pendure tudo na parede com ganchos. Ficou com alguma dúvida? Este tutorial ajuda.

–

9. Painel boho

Você só precisa de uma vareta de madeira e fios de barbante coloridos. Aí, você amarra os fios nas alturas desejadas, na ordem de cores que preferir. Para pendurar na parede, amarre uma corda em cada uma das extremidades da vareta.

–

10. Louça decorada

Com uma caneta permanente para porcelana e um pouco de criatividade, você transforma completamente a louça. Solte a imaginação. Dica: pratique antes no papel e dê uma olhada neste tutorial e vídeo para se inspirar.

11. Painel de fotos com palitos

Mais uma vez, os palitos de churrasco entram em cena para decorar. Para montar esse painel, tire as pontas dos palitos, junte-os em pares com fita isolante, monte o projeto da grade sobre a mesa e use cola quente para fixar os encontros. Passe tinta spray e pronto. Bárbara Deschamps ensina cada passo aqui.