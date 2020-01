Não importa se você mora em uma casa com quintal ou em um apê com área de serviço apertadinha… Há sempre um bom varal que vai atender as suas necessidades!

Nossa seleção inclui modelos de teto (tem até com toldo contra chuva e com controle remoto!), de parede (os de varetas individuais são incríveis), de piso (amamos os gigantes) e os portáteis (para secar roupa íntima, sapato e camisa). Vale a pena conferir: