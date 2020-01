Decoração com amor: 16 ideias fofas de presentes para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados está chegando! E já está mais do que na hora de você decidir qual será o presente daquela pessoa que faz seu coração bater mais rápido.

Se você ainda não tem ideia do que comprar, uma dica é pensar em itens de decoração. Além de deixarem a casa do seu amor mais bonita, esses produtos podem fazer com que a pessoa tenha sempre pertinho algo para se lembrar de você e de seus momentos juntos.

Confira algumas sugestões (elencadas pelo preço):