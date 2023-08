De têxtil a fragrâncias: 15 lançamentos para aquecer a casa no inverno

O refúgio ideal é particular de cada pessoa, mas alguns elementos em comum permeiam esse espaço de acolhimento e aconchego. Seja na construção de um cantinho dedicado ao relaxamento, ou levando em consideração a casa como um todo, a presença de velas, tapetes e poltronas que abraçam são indispensáveis.

Mas não para por aí, abaixo listamos 15 produtos que fazem parte dessa lista coletiva e que prometem aquecer até os dias mais frios deste inverno. Confira!

1) Decoração de inverno pode ser colorida, sim! Aproveite a estação de tons sóbrios para enriquecer as paredes com os painéis têxteis de Alexander Girard. As peças foram desenvolvidas em 1972, quando Girard era diretor de design da divisão têxtil da Herman Miller. Recentemente, a marca recriou os itens como pôsteres de papel 100% algodão. A partir de R$ 2.510.



2) A Le Creuset apresenta sua primeira coleção completa do ano, a coleção Cayenne, inspirada nas cores quentes que aquecem o inverno. Os produtos apresentam uma mescla de tons entre o laranja e vermelho, cor inédita no Brasil. As peças são trabalhadas em ferro esmaltado e podem ser levadas ao forno, geladeira e freezer. A coleção está disponível para venda no site com itens a partir de R$ 109.

3) Seguindo o fenômeno Barbiecore, a Britânia lança chaleira elétrica e pipoqueira rosas. A chaleira possui 1,9 L de capacidade com jarra inox e giro de 360º graus que facilita o manuseio. Já a pipoqueira dispensa o uso do óleo. Combo a cara do inverno! No e-commerce da marca, a chaleira pode ser encontrada por R$ 169,90, enquanto a pipoqueira custa R$ 179,90.

4) Designer e fundador da Oiamo, marca que trabalha com diversas artesãs do Rio Grande do Sul, Tiago Braga promove a conexão entre saberes ancestrais, matéria-prima natural brasileira e sustentabilidade. As artesãs do projeto reciclam redes de pesca de camarões e as transformam em luminárias de toque aconchegante. O pendente Nuvem possui 34 x 42 cm e custa R$ 1.580 enquanto a Flor de Prenda possui 77 x 40 cm e sai por R$ 1.870.

5) Tem aroma mais invernal do aqueles com notas de couro e madeira? Em parceria com a home fragrance Therapy, a Herança Cultural lança o spray para ambientes com frasco minimalista e frescor contemporâneo, resultado do mix entre madeiras nobres, couro, musgo de carvalho e bergamota italiana. 250 ml por R$ 390.

6) A poltrona Guida, revestida com couro natural, foi inspirada nos campos floridos de margaridas cujas pétalas formam o design orgânico encontrado na peça. De acordo com Larissa Batista, designer que assina a poltrona para o Sol Studio, seu design curvilíneo traz a sensação de abraço que aquece. A partir de R$ 25 mil.

7) Madeira aquece os ambientes – eis a verdade universal da arquitetura e decoração. Por isso, revestir os ambientes com ela é sempre uma boa opção, principalmente para quem mora nas regiões mais frias do país. O Garapa Candeias, piso da Akafloor produzido da madeira Garapa, passa por um tratamento que valoriza seus veios escuros, resultando em uma superfície rica em movimentos e texturas que se distribuem sobre uma base levemente rosada. A partir de R$ 499/m².

8) Um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Nova York, a avenida Broadway foi a inspiração do designer Jorge Elmor, do Estúdio Elmor, para desenvolver o tapete que leva o nome da via. Com cores invernais, o metro quadrado da peça custa R$ 1.960,20.

9) Elaborado com revestimento em lonita, sarja, ecolona 100% algodão ou veludo, o quilt da Futon Company conta com enchimento de fibra acrílica em manta e é finalizado com capitoné. Ideal para manter a cama quentinha nos dias mais frios. Quilt de lonita solteiro, 135 x 220 cm, por R$ 1.382. O de casal, 220 x 240 cm, custa R$ 2.372.

10) A by Kamy apresenta a coleção Zegna, a mais nova série de mantas e almofadas da marca. Inspirado na nostalgia dos desenhos de camisaria masculina, o padrão presente nesta linha se destaca pelo geometrismo em alto e baixo relevo. As mantas estão disponíveis em duas opções de tamanho: 2,20 x 1,50 metros, por R$ 750, e 1,90 x 1,40 metros, por R$ 700.

11) Fruto da collab entre Magnólia Papelaria e a Acqua e Aroma, a linha de fragrâncias Magnólia combina notas florais com frutadas para alcançar o aroma refrescante presente na vela Acqua Aroma de 100 g, por R$ 99,90, e no óleo difusor de mesmo nome com 250 ml, por R$ 119,90. Perfumes para deixar a casa ainda mais aconchegante.

12) A designer Naomi Abe assina o vela platter de cristal para a Elehome. O material eleito carrega energias de cura, sabedoria e purificação. Na imagem, a peça, de R$ 989, recebe a vela de baunilha da marca.

13) Se o desejo desta estação é montar um cantinho para aconchegar-se, a sugestão da Sier é a combinação entre a poltrona Carminha, a partir de R$ 7.960, com pufe, a partir de R$ 2.876, ambos assinados por Henrique Steyer. Já a mesa lateral Cold, a partir de R$ 1.930, dá apoio para o momento de leitura ou café.

14) Que tal uma vela aromática com nuances de vinho branco? Essa é a Cellars One, da Vinotage. A composição da vela vegetal também conta com notas frutadas e de flores brancas. O blend busca oferecer os benefícios do vinho em fragrâncias para a casa e cosméticos. Por R$ 89,90.

15) Parte da série Ponto, a bandeja assinada pela designer Fabiana Queiroga combina madeira e metal em um estudo de formas côncavas e convexas. A peça pode acompanhar as tardes frias no sofá. Por R$ 2.450 na Vermeil.