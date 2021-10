Confira os destaques da DW! Semana de Design de São Paulo

Atualizado em 6 out 2021, 16h13 - Publicado em 7 out 2021, 09h00

Esta semana e até o dia 10 de outubro acontece a DW São Paulo Design Week, com uma programação caprichada para quem é apaixonado por design. Em sua décima edição, o festival criado por Lauro Andrade acontece em meio a retomada da agenda cultural da cidade.

Entre lançamentos, palestras e exposições, há atividades para todos os gostos e, este ano, com uma novidade: os eventos vão além da famosa Al. Gabriel Monteiro da Silva e Jardins e se espalham para as regiões central, norte e leste da cidade.

Confira abaixo, alguns dos principais destaques desta edição, que vai até o dia 10 de outubro! Para ver a programação completa, acesse o site do evento!

By Kamy

A by Kamy tem uma parceria longeva com a DW! e participa desde a primeira edição com exposições caprichadas. Neste ano, a marca de tapetes apresenta a mostra Design & Paixões: Adriana Adam com o objetivo de revisitar e reverenciar o trabalho de uma das profissionais e empresárias brasileiras mais atuantes para a afirmação do design autoral nacional.

Para ilustrar os momentos cruciais da carreira de Adriana Adam, em ordem cronológica, a by Kamy desenvolveu uma coleção exclusiva de peças, entre tapetes e tapeçarias, em parceria com cinco designers de diferentes origens e formações.

“Infelizmente, muitas pessoas ainda não conhecem a obra de Adriana e a importância da contribuição dela para o design brasileiro. Queremos não só prestar uma homenagem a quem tanto nos deu, mas principalmente eternizar o legado de Adriana por meio da nossa arte de tecer”, afirma Francesca Alzati, diretora de identidade da marca.

Lider Interiores

A marca mineira Lider Interiores lança este, ano durante a DW!, a coleção Juntos, criada para homenagear a coletividade, valor que tem ganhado cada vez mais relevância nos últimos tempos, principalmente durante a pandemia. Para isso, reuniu Brunno Jahara, Isabela Vecci, FGMF, Estúdio Lider, Emdois Design e Suite Design para desenhar as novas peças.

O Gerente de Marketing Renato Araújo, explica que a coleção JUNTOS nasceu de uma base pensada por várias mãos e talentos e é composta de 12 peças exclusivas, que incluem sofás, mesas de centro, puffs, peças de bar, além de um buffet. “Cada item tem um design característico e inovador e são pensados para o viver, uma das nossas maiores preocupações aqui na companhia”, explica.

Feira na Rosenbaum

Nesta edição da DW!, a Feira na Rosenbaum ocupa o antigo galpão da Galeria Fortes D´Aloia & Gabriel para expor a alma brasileira por meio do apoio aos designers independentes, artistas e artesãos. Com curadoria de Cris Rosenbaum, feira atua como um agente catalisador da economia circular e criativa, além de promover a diversidade e as riquezas naturais e culturais do Brasil.

Ao todo são mais de 50 expositores e a feira conta, ainda, com instalações artísticas, música ao vivo e “comidinhas de feira”, em edição lixo zero. Este ano, o evento cede espaço para homenagear o designer e mestre em marcenaria Morito Ebine com uma exposição de mobiliário artesanal contemporâneo produzido em seu ateliê, em Santo Antônio do Pinhal, São Paulo.

Com a premissa da sustentabilidade, os móveis assinados por Morito priorizam o respeito à matéria prima fornecida pela natureza e são produzidos com técnicas milenares de encaixes, que dispensam pregos e parafusos, para um resultado estético e estrutural, em contínuo embelezamento, através do tempo e do manuseio.

Estar Móveis

Na décima edição da DW!, a loja Estar Móveis apresenta a instalação Há Quem Diga Que é Verdade, com direção de arte e curadoria assinadas por Felipe Morozini.

Em uma experiência imersiva, Morozini propõe uma reflexão sobre o nosso tempo e o mundo irreal das redes sociais, baseada no Mito da Caverna, de Platão. É uma tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos, aprisionados pelos sentidos e os preconceitos que impedem o conhecimento da verdade.

A instalação proporciona uma viagem ao interior da caverna, que se traduz por lar, o refúgio que traz conforto e protege. A caverna traz sombras e traz paz. E, neste universo lúdico, afetivo e amorfo, as pessoas criam suas próprias realidades.

A exposição traz trabalhos únicos feitos à mão, todos orgânicos. Participam do evento os criativos Humberto da Mata, Camila D’Anunziata, Estúdio Palma, Nicole Tomazi + Sergio Cabral, Ian Diesendruck, Silvia Jábali e Josephine Cho.

Michell Lott + Lola Muller

Michell Lott e Lola Muller lançam sua primeira coleção juntos, em exposição no Estúdio 503. A linha Jiboia é composta de três tapetes que homenageiam a serpente e que levam para os ambientes suas curvas — enrolada, em pose de caça e em movimento — sem jamais tirá-la da natureza.

Segundo os designers, eles queriam materializar a paixão dos humanos pelos bichos, mas também passar longe de perpetuar a imagem de uma pele estendida sob o chão. Eles queriam como referência um animal vivo que daria um tapete assimétrico, orgânico e levemente abstrato.



Então, surgiu a figura da jiboia, esse ser que, para alguns povos originários do Brasil, é a serpente cósmica que trouxe a vida do mundo etéreo para a Terra – direto das águas do Rio Negro.

Colormix

No showroom da Colormix o clima é de brasilidade. Com direção criativa e arte do diretor Arthur Grangeia, a marca criou painéis com as técnicas de azulejaria e mosaico, em um trabalho 100% manual e produzido por artesãos. A instalação busca valorizar o conceito de brasilidade, misturando nossas raízes culturais com a inspiração de grandes artistas.

O mural de azulejaria pintado à mão traz Dom Casmurro e o amor pela sua Capitu — uma homenagem a Machado de Assis —, releituras com imagens do Cristo, Arcos da Lapa, pássaros e emoções vindas do que temos de melhor no Brasil.

Breton

Durante a DW! deste ano, a Breton anuncia que é uma empresa Carbono Zero em estudos referentes ao ano de 2020. Para a certificação, estudos mostraram que a marca compensa toda a emissão de gás carbônico dos seus processos, podendo ser considerada a primeira empresa do segmento de decoração, em São Paulo, a atingir este patamar.

Outra novidade é a coleção assinada pela estilista Glória Coelho. Ao todo, o preview da coleção apresenta seis peças: dois sofás da linha Pitágoras, outro sofá e uma poltrona da linha Arte, a mesa de jantar Aba, além da mesa lateral batizada de Cubo Mágico.

Docol

Comemorando 65 anos de história, a Docol apresenta ao público, entre outros lançamentos, a Docolviva, uma releitura de sua clássica torneira de jardim, edição exclusiva e comemorativa, disponível nas versões de parede e mesa (lavatório, cozinha e jardim). A peça é baseada no conceito de design afetivo, que tem como intuito evocar boas sensações e memórias, conectando o passado e o futuro das pessoas.

É também a primeira vez que a Docol venderá diretamente ao público um produto de forma online, por meio de seu hotsite.