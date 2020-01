Como seriam? 6 cômodos pintados por artistas geniais são recriados em 3D

Ao admirar uma obra de arte, a gente se transporta para dentro dela, não é mesmo? E a ideia brilhante da HomeAdvisor em parceria com o NeoMam Studios faz mais: nos instiga a pensar como seriam esses cenários na vida real.

A proposta da campanha dessas duas empresas britânicas foi mostrar uma representação realista de seis pinturas de artistas consagrados que retrataram cômodos dos séculos 19 e começo do 20. O resultado é demais:

1. “Interior (My Dining Room)”, do abstracionista russo Wassily Kandinsky, de 1909.

–

2. “The Bedroom”, do impressionista holandês Vincent van Gogh, de 1889, em Arles, na França.

–

3. “The Sun Shine on the Corner”, do pintor norte-americano Grant Wood, em 1928.

–

4. “Interior”, do impressionista russo Konstantin Korovin, em 1913.

–

5. “Empress Alexandra Feodorovna’s Sitting Room”, do pintor alemão Eduard Hau, em 1835.

–

6. “Interior with restful paintings”, do pioneiro do pop art, o norte-americano Roy Lichtenstein, de 1991.

–

Equipe de criação: pesquisador Charlie Ashton, editor Jonathan Addy, artista de CG e designer de interiores Andrey Barinov e diretor de arte Povilas Daknys.