Como se livrar de cupins e traças em casa com receitas naturais

Vêm chegando os dias mais quentes e, com eles, os insetos. Além de pernilongos, borrachudos e mosquitos em geral, é no calor que aparecem as temidas traças e os selvagens cupins, prontos para comer suas roupas, seus livros e seus móveis.

Para salvar suas coisas, é necessário se livrar deles. Se você não curte a ideia de entupir a casa de inseticida ou não está com orçamento para contratar uma dedetização, saiba que existem soluções naturais para espantar essas feras aladas e impedir que elas voltem.

As receitas foram passadas ao MdeMulher pela restauradora de móveis Dalva Eunice Luccheti.

Como se livrar de traças com receitas naturais

Os esconderijos favoritos das traças são os cantos escuros de armários, gavetas e caixas, além dos rodapés das casas. Durante o dia ficam em descanso, e à noite fazem a festa comendo tecidos e papeis – suas roupas, suas cortinas, sua roupa de cama, seus livros e cadernos e até o papel de parede.

As melhores receitas caseiras para se livrar das traças – todas relacionadas a odores que elas não suportam – são:

– Cânfora em pedra – Coloque uma pedra de cânfora em cada gaveta, caixa, espaço interno de armário, prateleira de livros. Troque uma vez por mês.

– Sachê de cravo e louro – Prepare saquinhos recheados com alguns paus de cravo-da-Índia e algumas folhas de louro e os distribua pelos pontos onde as traças podem se alojar. Troque uma vez a cada três meses.

– Trouxinhas de capim cidreira – Dobre e amarre algumas folhas de capim cidreira e distribua as trouxinhas pelos pontos em que as traças costumam ficar. Substitua as trouxinhas antigas por novas uma vez por mês.

Como se livrar de cupins com receitas naturais

Os cupins são alguns dos seres mais organizados que habitam nosso planeta: eles vivem em colônias e, tal como formigas e abelhas, agem em conjunto, sempre prezando pelo bem dos companheiros.

O lugar favorito para moradia dos cupins é o interior de peças de madeira: armários, estantes, mesas… Se for de madeira e eles conseguirem abrir um buraquinho para entrar, está feita a colônia.

As melhores receitas caseiras para se livrar dos cupins são:

– Solução de pimenta e vinagre – Esta é para matar os cupins apenas. Bata no liquidificador pimenta vermelha (dedo-de-moça) com um pouco de vinagre (o suficiente para ficar uma solução líquida). Embeba um pano com essa solução e o torça sobre cada buraquinho de entrada de cupim.

– Óleo de laranja – Esta é para matar os cupins e, posteriormente, evitar que novos desses insetos se alojem em seus móveis. Borrife-o sobre os buraquinhos de entrada dos cupins e pronto. Depois, uma vez por quinzena, limpe os móveis com esse óleo como prevenção.

– Óleo de cravo – O procedimento é igualzinho ao do óleo de laranja.